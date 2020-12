Il video emozionante che mostra come si rigenera la Grande Barriera Corallina

editato in: da

C’è uno spettacolo di straordinaria bellezza che si verifica ogni anno proprio sotto i nostri occhi, ma che è custodito nella profondità delle acque alla stregua di un tesoro da proteggere a ogni costo. Uno show firmato da Madre Natura che vede assoluti protagonisti i coralli della Grande Barriera Corallina e la loro rinascita.

Accade infatti che, come se si trattasse di un sortilegio bellissimo, i coralli si riproducono generando uno dei fenomeni più belli del mondo ai quale l’uomo può assistere.

Ed è successo proprio ora, esattamente dal 4 al 6 dicembre, che la Grande Barriera Corallina settentrionale del Queensland ha messo in scena il suo spettacolo più bello: i coralli hanno rilasciato miliardi di ovuli e sperma nell’oceano in un atto sincronizzato per la riproduzione della loro specie e le riprese dentro e fuori dall’acqua hanno incantato il mondo intero.

Questo fenomeno naturale, che si ripete solo una volta all’anno, è descritto dagli esperti come una tempesta di neve sottomarina perché la visione d’insieme restituisce nell’immaginario comunque proprio lo stesso spettacolo favolistico che possiamo ammirare quando fiocca la neve.

Solo un paio di notti per uno spettacolo di straordinaria bellezza al quale possono assistere poche centinaia di subacquei, gli stessi che ci testimoniano attraverso fotografie e video in che maniera, surreale e magistrale, la natura celebra la nuova vita della Grande Barriera Corallina.

David Wachenfeld, Capo Scienziato del Great Barrier Reef Marine Park Authority (GBRMPA), conferma che la deposizione delle uova dei coralli è l’evento annuale più importante per il processo di ripristino della barriera corallina, è proprio in questo momento che le più nobili delle piante del sommerso del mondo oceanico, mostrano tutta la loro resilienza nonostante la pressione e l’inquinamento di cui sono vittime.

Quello che è uno degli eventi naturali più magici e importanti del nostro pianeta avviene generalmente tra i due e i sei giorni dopo la luna piena, quando la temperatura dell’acqua supera i 27 gradi e la mantiene tale per almeno un mese. È in quel momento che biologi e subacquei si preparano per assistere alla deposizione delle uova di corallo.

Questo momento della riproduzione che rigenera la Grande Barriera Corallina dimostra che nonostante le pressioni dovute al cambiamento climatico in atto, c’è ancora speranza per la salvaguardia del futuro specie e intanto, ovviamente, goderci questo spettacolo che riscalda il cuore.