Gardaland, la nuova attrazione del 2018 è Peppa Pig Land

editato in: da

Riparte illa stagione 2018 di. Il primo parco dei divertimenti in Italia per numero di visitatori riapre con una grande novità:, un’area a tema che il parco di Castelnuovo del Garda , in provincia di Verona, ha sviluppato in collaborazione con Merlin Entertainments ed Entertainment One (eOne), proprietario del brand Peppa Pig.

Oltre alla possibilità di visitare La casa di Peppa Pig e di incontrare Peppa e George, Gardaland offre alle famiglie tre nuove attrazioni: la Mongolfiera di Peppa Pig, il Trenino di Nonno Pig e l’Isola dei pirati.

Fonti di ispirazione per la nuova area creata a Gardaland sono le avventure della simpatica maialina che, attraverso i cartoni alla Tv, i bambini hanno imparato a conoscere molto bene.

I piccoli ospiti avranno la possibilità di divertirsi saltando nelle famose “muddy puddles”, le pozzanghere di fango che la simpatica maialina ama tanto, e scattare foto-ricordo che potranno condividere sui social media o portarsi a casa come souvenir.

Peppa Pig Land sorgerà accanto a Fantasy Kingdom che, insieme alle aree Prezzemolo Land, Prezzemolo Magic Village e Kung Fu Panda Academy, sono il paradiso dei bimbi più piccoli.

Ma non è finita perché Peppa Pig sarà anche nel Gardaland Hotel, la quintessenza del mondo della fantasia e delle favole. I più piccoli avranno la possibilità di vivere un’esperienza unica, insieme a tutta la famiglia, trascorrendo una notte all’interno delle due nuovissime camere che riprodurranno la fattoria della maialina più famosa al mondo. Per una o più notti tutti potranno sentirsi Peppa, Papà e Mamma Pig o fratello George. All’interno di Gardaland Hotel non mancherà poi un’animazione a tema: ogni sera Peppa Pig accompagnerà i piccoli a cena nell’area tematizzata, creata all’interno del Wonder Restaurant.

Oltre alla nuova attrazione a Gardaland sono altre le novità. È stata rinnovata l’attrazione I corsari che si presenterà in una veste più moderna con una nuova storia intitolata “La vendetta del fantasma”, con effetti di video-mapping in alcuni tratti del percorso. Per gli appassionati di cinema c’è una nuova esperienza: una versione in 4D da 15 minuti del film campione di incassi “San Andreas” della Warner Bros., un’avventura al cardiopalma tra i grattacieli americani, da vivere con lo spirito di un’attrazione adrenalinica.

Non mancano gli show con due nuovi spettacoli: “Gardaland on Broadway” e “5 Elements”, un viaggio straordinario alla scoperta di un mondo segreto nel cuore del Pianeta Terra.

Il parco dei divertimenti Gardaland resterà aperto fino al 4 novembre, con la possibilità di acquistare biglietti combinati che consentono l’accesso a Gardaland Park e a Gardaland Sea Life Aquarium, che festeggia i 10 anni con l’arrivo del Pesce Napoleone, a un prezzo speciale.