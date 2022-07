Estate nei parchi: eventi gratuiti, visite guidate, attività ed enogastronomia

Tra natura e archeologia, meraviglie architettoniche e laboratori sorprendenti, senza dimenticare qualche assaggio delle specialità tipiche locali: con l’estate, torna uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, che si svolge rigorosamente nel cuore verde del nostro Paese. È una lunga serie di eventi – totalmente gratuiti – che incuriosiscono grandi e piccini, l’alternativa ideale ad una giornata al mare, soprattutto per chi non ama troppo la folla. Ecco questa splendida iniziativa che porterà tantissimi visitatori nei parchi più belli e rigogliosi del centro Italia.

Parchi nel Lazio, torna un appuntamento imperdibile

Per i turisti, il Lazio è una regione ricca di sorprese. E senza dubbio il pensiero vola subito alla capitale, la splendida Città Eterna che racchiude migliaia di capolavori dell’uomo. Palazzi meravigliosi e antiche rovine risalenti ad un’epoca in cui Roma era davvero “caput mundi”: un viaggio indietro nel tempo che inevitabilmente conquista i visitatori. Ma questa regione ha molto altro da offrire, e l’estate è la stagione migliore per scoprire le sue bellezze. Quando le temperature sono fin troppo roventi per addentrarsi tra asfalto e mattoni, la natura diventa una preziosissima meta per grandi e piccini, dove lasciar libero sfogo alla fantasia e alla voglia di avventura.

Con Parchi nel Lazio, un’iniziativa molto amata sia dai turisti che dai residenti, possiamo immergerci nel verde incontaminato alla scoperta di un patrimonio paesaggistico di grandissimo valore, e ritrovare quel contatto con la natura che sembrava ormai perduto. L’obiettivo di questo progetto è di valorizzare le incantevoli aree naturalistiche della regione, spingendo i visitatori non solo ad appassionarsi alle attività all’aria aperta, ma anche ad imparare il modo giusto per approcciarsi all’ambiente, tutelandolo con un turismo finalmente più sostenibile. Così, da luglio a settembre i parchi più belli del Lazio accolgono curiosi provenienti da ogni angolo d’Italia (e – perché no? – del mondo) con una lunga serie di eventi gratuiti assolutamente da non perdere.

Gli eventi più curiosi di Parchi nel Lazio

Fare un tuffo nella natura significa non solo ammirare paesaggi deliziosi, ma anche godersi sport all’aria aperta, visitare antiche testimonianze del passaggio dell’uomo, scoprire il mondo animale e vegetale che ci circonda e assaporare qualche gustosissima specialità locale. Il calendario di Parchi nel Lazio include oltre 800 attività perfette per grandi e piccini, offrendo quindi una scelta vastissima su tutto il territorio regionale. C’è spazio per escursioni naturalistiche e trekking incantevoli, per concerti all’aperto e laboratori destinati ai bambini, per conferenze interessantissime e degustazioni enogastronomiche.

Tra gli appuntamenti da non perdere, ci sono quelli che si svolgono per tutta l’estate sui Monti Simbruini. Si può andare a passeggio tra i sentieri più facili o addentrarsi in escursioni adatte a chi ha un po’ più di esperienza. Per i più avventurosi, c’è in previsione una lunga camminata a cavallo, mentre i bimbi possono scoprire l’arte del riciclo e l’importanza delle api nel nostro ecosistema, oltre a divertirsi con tanti spettacoli musicali e non solo.

Un’altra meta perfetta per trascorrere l’estate è il Castello di Santa Severa, meravigliosamente affacciato sul mar Tirreno. Qui la stagione si fa ricca di sorprese, tra cui escursioni in acqua per ammirare il panorama da un punto di vista diverso dal solito. Nelle sue vicinanze, si staglia il sito archeologico di Pyrgi: tante attività organizzate permetteranno ai più curiosi di fare un salto indietro nel tempo visitando le antiche rovine di una civiltà che ha ancora un grande fascino per tutti noi. E per i più piccini, oltre ai laboratori istruttivi, sono previste tante attività divertenti all’interno del castello e nei suoi dintorni, per imparare senza mai annoiarsi.