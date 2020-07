Dove si trova lo skybridge più grande del mondo

editato in: da

Un’opera maestosa, dove il vetro si fonde col metallo e, a sorpresa, anche con la natura. Si presenta così Raffles City, nota anche come la struttura che racchiude lo skybridge più grande del mondo.

Ad ospitare questa immensa costruzione verticale, composta da otto torri, è la metropoli di Chongqing, in Cina, ricco polo commerciale e già nell’antichità porto fluviale tra l’Est e l’Ovest del paese.

Progettata dal team di Safdie Architects, con la firma dell’archistar Moshe Safdie, questa architettura futuristica si presenta come un’opera d’arte che ritrae “vele spiegate lungo i corsi d’acqua della Cina”.

L’effetto che gli architetti hanno voluto dare è proprio quello di movimento: le otto torri un po’ curve e che salgono verso il cielo, sembrano infatti allargarsi come vele di una nave per muoversi lungo una sola direzione.

Di queste otto torri, che coprono una superficie lorda totale di 10.000 metri quadrati, ben sei salgono fino a 250 m mentre le altre due, nel lato nord, si impongono davanti a tutte le altre con ben 350 m d’altezza rendendo così il complesso armonioso e sofisticato. Le strutture attualmente ospitano residenze, oltre ad uffici ed un hotel di lusso, rendendolo quindi un vero e proprio complesso edilizio polifunzionale.

Ma lo spettacolo che rende unica quest’opera è il ponte sospeso che unisce ben quattro torri su otto grazie ad un gioco di trasparenze e di sicuro effetto. Si tratta dello skybridge Crystal, una piattaforma panoramica, con grandi pareti in vetro, che permette ai visitatori di passeggiare all’interno e godersi una vista unica sulla città. In questo moderno “grattacielo orizzontale”, che si espande per 300 metri, si trovano punti ristoro, una piscina a sfioro e una sorpresa che richiama la natura: un piccolo giardino, con alberi e piante sempre verdi. Questa zona, poi, la notte si colora regalando un’atmosfera unica e magica.

Il ponte, posizionato al 60esimo piano e a 250 metri d’altezza, è la vera attrazione del Raffles City. Dal grattacielo orizzontale più alto del mondo, infatti, si può avere una visuale unica su tutta la città e godere, dal terrazzo all’aperto protetto dai cristalli, di una vista mozzafiato sul fiume Yangtze, che confluisce con il fiume Jialing. Un modo originale, insomma, per ammirare dal punto più alto la più grande metropoli al mondo.