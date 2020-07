Chiara Ferragni in Puglia: le tappe del viaggio

editato in: da

Non solo vacanze, per Chiara Ferragni: la splendida influencer è infatti approdata in Puglia per girare un video per Dior, in attesa della sfilata che si terrà il 22 luglio in piazza Duomo, nella fantastica cornice di Lecce. Nel frattempo, si gode le bellezze del Salento e racconta le sue avventure su Instagram.

Chiara Ferragni, reduce da qualche giorno di relax a Forte dei Marmi, è arrivata in Puglia nelle scorse ore e ha già fatto tappa presso alcune delle località più belle della regione. Il tutto, naturalmente, è ben documentato sui social: tra foto e video, l’influencer ha deciso di rivelare ai suoi fan come sia rimasta incantata da quella magica terra che è il Salento. Dopo essere sbarcata a Lecce, dove ha subito visitato la Masseria Trapanà, la Ferragni ha trascorso una giornata intensa e meravigliosa alla scoperta di luoghi ricchi di fascino.

Prima tappa, la splendida città di Taranto: qui, assieme alla direttrice artistica di Dior Maria Grazia Chiuri, ha potuto apprezzare le bellezze del MarTa, il museo archeologico di Taranto. Qui sono esposte pregiatissime collezioni risalenti all’epoca della Magna Grecia, tra suggestive sculture in marmo e preziosi manufatti in ceramica. Ma il pezzo forte è la collezione conosciuta come gli Ori di Taranto: gioielli dei primi secoli a.C. che presentano tecniche di lavorazione davvero straordinarie.

Dopo aver visitato il museo, Chiara ha avuto la possibilità di godere dello splendore della piccola città di Galatina, e in particolar modo della Basilica di Santa Caterina d’Alessandria, testimonianza incredibile dell’arte romanica e gotica nel Salento. Al suo interno, l’edificio è davvero maestoso e presenta alcuni affreschi di rara bellezza, che arricchiscono le pareti e le volte del soffitto. Il paese ha accolto con gran calore la Ferragni: addirittura, la banda l’ha accompagnata per le vie del centro storico, in un tripudio di musica e di allegria.

Ancora, il tour del Salento ha portato l’influencer nel borgo di Soleto, dove ha avuto modo di visitare la graziosa Chiesa di Santo Stefano e i suoi incredibili affreschi. L’intera giornata, dedicata alle riprese di un video per Dior, ha portato dunque Chiara Ferragni ad intraprendere un vero e proprio viaggio tra la cultura, l’arte e le tradizioni pugliesi. E non è ancora finita qui: il 22 luglio, la fashion blogger assisterà all’evento di Dior che si svolgerà presso piazza Duomo, nel cuore di Lecce.

La città salentina accoglierà ancora una volta la Notte della Taranta, l’importante evento dedicato alla musica popolare di questa splendida regione che, ogni anno, attira migliaia di turisti. Le tradizionali luci che da sempre rischiarano la bellezza di Lecce durante il festival canoro si arricchiscono, stavolta, di luminarie particolari che omaggiano il potere femminile. E l’attesa, a questo punto, si fa sempre più impaziente.