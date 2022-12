Il Capodanno di questo Emirato è da Guinness dei primati

Che gli Emirati Arabi detengano numerosi record è risaputo, ma ce n’è uno in particolare, l’Emirato di Ras Al Khaimah, che pur essendo già detentore di diversi Guinness World Record per i suoi leggendari spettacoli pirotecnici, punta ancora una volta a creare uno show ipnotico per la notte di Capodanno, con l’obiettivo di aggiudicarsi ben due record mondiali. In sostanza, lo spettacolo che si tiene da queste parti durante l’ultima notte dell’anno è davvero speciale e unico nel suo genere.

Il Capodanno da record dell’Emirato di Ras Al Khaima

Tutto prenderà vita, come è già successo in passato, lungo lo splendido lungomare tra Al Marjan Island e Al Hamra. Proprio qui l’Emirato più settentrionale degli EAU, tenterà di battere il record mondiale per il “maggior numero di multirotori/droni telecomandati che lanciano fuochi d’artificio simultaneamente” e di stabilire un nuovo record mondiale per la “più lunga frase aerea formata da multirotori/droni”. In sostanza, ci sarà la possibilità di assistere a un sensazionale spettacolo che durerà circa 12 minuti, e che già si preannuncia ricco di momenti di grande emozione, grazie all’avvincente utilizzo di droni e agli straordinari effetti pirotecnici.

Raki Phillips, Chief Executive Officer di Ras Al Khaimah Tourism Development Authority, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di poter tentare di battere altri due Guinness World Record per le nostre celebrazioni di #RAKNYE2023. Conosciuto come ‘l’Emirato della natura’ grazie alla sua topografia unica, tutto ciò che facciamo a Ras Al Khaimah è naturalmente magico e non vediamo l’ora di festeggiare il nuovo anno con i viaggiatori provenienti da tutto il mondo e di tentare di vincere questa spettacolare sfida”.

Perché i festeggiamenti di quest’anno saranno ancora più particolari

Rispetto al passato, quest’anno i festeggiamenti per il Capodanno a Ras Al Khaimah saranno ancora più grandi e spettacolari. In primis ci sarà un festival dedicato alle famiglie che permetterà di ammirare lo spettacolo di mezzanotte da una straordinaria piattaforma panoramica. L’evento, adatto a tutte le età, si animerà dalle 14:00 alle 02:00, su un deck panoramico posizionato di fronte ad Al Marjan Island, con un’esplosione di colori e suoni per un Capodanno senza eguali.

In secondo luogo, scenderà in scena anche un concerto elettrizzante a cui parteciperanno persino alcuni dei migliori Dj e artisti degli Emirati Arabi Uniti, tra cui Sound of Nikhil, DJ Ash e Blues O’ Bantaloon, la rinomata band giordana. Non manheranno spettacoli ipnotici di luce, karaoke, food truck e molto altro ancora, compresa una vista mozzafiato del conto alla rovescia e dello spettacolo pirotecnico di Capodanno. Ma c’è un’ottima notizia in più: i bambini sotto i 12 anni possono entrare gratuitamente, mentre gli adulti potranno acquistare i biglietti al costo di 10 dirham (circa 2,50 euro) presso la biglietteria del festival.

Lo show, tra le altre cose, potrà essere ammirato da uno qualsiasi degli hotel situati tra Al Marjan Island e Al Hamra. Questa mega-isola artificiale, infatti, è puntellata di meravigliosi resort che stanno scaldando i motori per dare il più caloroso benvenuto al 2023 con celebrazioni da mille e una notte, sontuose cene di gala e divertimento per le famiglie per far vivere ai viaggiatori emozioni uniche.

Ras Al Khaimah è un Emirato rinomato per aver fatto la storia con i suoi incredibili festeggiamenti di Capodanno che hanno stabilito il record mondiale per lo “Spettacolo pirotecnico con multirotore/drone a più alta quota” durante l’evento dello scorso anno.

Inoltre, la destinazione detiene i titoli di Guinnesa dei primati per il “Maggior numero di veicoli aerei senza pilota per il lancio simultaneo di fuochi d’artificio” e per la “Più lunga cascata di fuochi d’artifici”, raggiunto nel 2020, nonché i record per la “Catena di fuochi d’artificio più lunga” e la “Linea retta di fuochi d’artificio più lunga” con i suoi fuochi d’artificio di Capodanno 2019. Chissà se nella vicinissima notte più lunga dell’anno riuscirà a stabilirne ancora.

Cos’altro sapere sull’Emirato di Ras Al Khaimah

L’Emirato di Ras Al Khaimah non è solo record e festeggiamenti di Capodanno davvero unici al mondo, è anche un luogo ricco di montagne inesplorate, deserti non troppo aridi, acque cristalline e una storia millenaria.

Vi farà sorridere sapere che la sua Capitale è chiamata anche la “New York del Golfo Persico”, un soprannome che gli calza a pennello considerando che ha un suo preciso fascino.

Ma a sorprendere maggiormente è che proprio da queste parti sorge e svetta in tutta la sua maestosità la Jebel Jais, la più alta montagna di tutti gli Emirati Arabi Uniti con i suoi 1934 metri di altitudine. Una vetta che può essere definita un meraviglioso esempio di architettura naturale. Gli amanti della natura qui potranno avventurarsi lungo centinai di chilometri di sentieri da percorrere a piedi, ma anche numerosi pareti di roccia da scalare, strade usate dai commercianti che ancora si avventurano con i muli da solcare con le mountain bike, una via ferrata per i più coraggiosi e per chi non vuole porsi limiti persino la più lunga zipline del mondo.

Poi il mare di Ras Al Khaimah che regala un orizzonte privo di grattacieli e ostacoli artificiali. Poco lontano dai grandi alberghi, inoltre, prende vita un’oasi di mare popolata da fenicotteri rosa, pesci, granchi multicolore e persino uccelli dalle piume blu.

Ci si può addentrare in questo labirinto grazie a un kayak, un veicolo che permette di perdersi tra piante acquatiche e dune di sabbia color terracotta. Le altre e più frequentate spiagge di Ras Al Khaimah, invece, sono incantevoli e diverse sono le attività praticabili fra il windsurf, emozionanti escursioni su banana boat, il wakeboard (una sorta di sci d’acqua fatto con la tavola) e il bodyboard, una specie di surf che si pratica da coricati su di una tavola adattata allo scopo.

E poi il villaggio fantasma di Jazirat Al Hamra che un tempo era una ricca e prospera sede di pescatori di perle. Oggi quel che si può ammirare è un insieme di edifici fatti in corallo, scuole e vari servizi: un vero scorcio di vita reale dell’Emirato nei tempi che furono.

Infine, il deserto che regala sempre emozioni fantastiche. Insomma, l’Emirato di Ras Al Khaima è una perla da scoprire a Capodanno e durante tutte le altre stagioni.