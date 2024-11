Capodanno 2025 a Berlino, guida ai festeggiamenti nella capitale tedesca

Giornalista esperta di viaggi e turismo, ha fatto della passione per il viaggio una professione, che l’ha portata a visitare oltre 80 paesi in tutti i continenti.

Fonte: iStock Capodanno alla Porta di Brandeburgo a Berlino

Berlino, la città che non dorme mai, si prepara ad accogliere l’anno nuovo con un’esplosione di energia e creatività. Con la sua anima multiculturale e la sua voglia di festeggiare, la capitale tedesca offre un ventaglio di infinite possibilità di divertimento. Dalle feste nei leggendari nightclub berlinesi ai concerti di musica classica, dai party sfrenati fino agli spettacolari fuochi d’artificio alla Porta di Brandeburgo, ogni angolo della città si trasforma in uno scintillante palcoscenico per dare il benvenuto all’anno nuovo. Per organizzare al meglio un Capodanno memorabile a Berlino, ecco i migliori eventi e i luoghi dove festeggiare in grande stile in un’atmosfera unica al mondo.

Cosa fare a Capodanno a Berlino, tutti gli eventi

Festeggiamenti alla Porta di Brandeburgo

I festeggiamenti del nuovo anno a Berlino raggiungono l’apice con lo spettacolo di fuochi d’artificio più famoso della città, presso l’iconica Porta di Brandeburgo. Questa festa all’aperto, tra le più affollate in Europa, richiama star nazionali e internazionali per una serata indimenticabile con concerti live, dj set, food truck, e tanto altro. Il “Festival Mile”, lungo la Straße des 17. Juni fino alla Colonna della Vittoria, ospita decine di migliaia di persone pronte a brindare con gli artisti sul palco.

Zitadelle Spandau per famiglie e bambini

La “Magia della Zitadelle di Capodanno” trasforma la storica fortezza in un luogo incantato, perfetto per i festeggiamenti in famiglia, che iniziano alle 15 con attività per bambini, musica dal vivo, artisti di strada e golosità. La serata si conclude alle 19 con un grande spettacolo pirotecnico. Anche gli adulti possono divertirsi con dj set e intrattenimento fino a tarda notte in un’atmosfera romantica. Un evento che unisce tradizione, divertimento e magia.

Party sotto la Torre della Televisione

La notte del 31 dicembre, l’Haus Ungarn, ai piedi della Torre della Televisione, diventa il luogo ideale dove celebrare con stile. Con spazi interni accoglienti e un’area esterna per ammirare i fuochi d’artificio, questa festa offre un mix di musica, convivialità e viste mozzafiato nel cuore di Berlino.

Musica e spiritualità davanti al Municipio di Reinickendorf

Il suono suggestivo di un’orchestra ottoni davanti al Municipio di Reinickendorf è una tradizione gratuita che riunisce centinaia di persone l’ultimo dell’anno. Le melodie, che spaziano tra pop, rock, classico e tradizionale, creano un’atmosfera unica, e durante l’evento, il sindaco e rappresentanti ecclesiastici condividono auguri e riflessioni per il nuovo anno.

Concerto di Capodanno al Duomo di Berlino

Concludere l’anno con il concerto di Capodanno al Duomo di Berlino è un’esperienza da non perdere. Quest’anno l’Orchestra di Ottoni e l’organista Andreas Sieling eseguiranno opere di Bach, Mendelssohn e Bruckner per un evento emozionante che combina la maestosità della cattedrale con il fascino della musica classica.

Alla Kulturbrauerei la festa indoor più grande di Berlino

La Kulturbrauerei, sede di diverse aziende, ristoranti e club vicino alla stazione Eberswalder Straße a Prenzlauer Berg, fino alla fine di dicembre accoglie uno dei più popolari mercatini di Natale. Ma a Capodanno, per il 24° anno consecutivo, si trasforma per ospitare la più grande festa di Capodanno al coperto di Berlino, con 8 club diversi distribuiti su 13 piani dove si suonano e ballano tutti i tipi di musica dagli anni ’80, ’90, rock, pop, schlager ed elettronico e migliaia di persone si danno appuntamento qui per ammirare i fuochi d’artificio sopra i tetti di Berlino.

Festa in spiaggia al Strandbad Wendenschloss

Un’atmosfera unica, decisamente alternativa, attende chi sceglie di brindare all’anno nuovo alla festa in riva all’acqua al Strandbad Wendenschloss, con fuochi d’artificio spettacolari e divertimento per tutta la famiglia.

Concerto di Capodanno alla Konzerthaus

Un’esperienza culturale e musicale imperdibile per un inizio d’anno raffinato è il concerto di fine anno dell’Orchestra Sinfonica della Radio di Berlino alla Konzerthaus. In programma, una nuova opera di Torsten Rasch e la Nona Sinfonia di Beethoven, con il celebre “Inno alla Gioia”.

Corsa di Capodanno

La Corsa di Capodanno è l’evento ideale per chi vuole chiudere l’anno in modo attivo o iniziare il nuovo con una sferzata di energia. Percorsi di diversa lunghezza attraversano il Teufelsberg e il Grunewald, tra cui i partecipanti possono scegliere quello più adatto al proprio livello. La gara non competitiva si conclude con la dolce sorpresa di pancake per tutti i partecipanti.

Vita notturna e discoteche a Berlino

Club Room Silvester Party

Il 31 dicembre 2024, il Club Room Berlin al Paradise Club si trasforma in una festa imperdibile con i migliori DJ che si alternano sul palco, con musica hip-hop, UK & US Rap, Pop e molto altro. E a mezzanotte, uno spettacolo di fuochi d’artificio illuminerà il cielo davanti al club.

Balli sfrenati al Peter Edel

Al Peter Edel, il nuovo anno si accoglie con una notte di balli sfrenati in un’atmosfera vivace e coinvolgente. La celebre cover band Birddogs e il collettivo di resident dj animeranno la festa con pop, rock e classici senza tempo. Inclusi nel biglietto: drink illimitati, snack caldi e freddi per tutta la sera, e brindisi di mezzanotte con champagne.

Ballhaus Wedding festa stile Twenties

Capodanno in stile retrò al Ballhaus Wedding. A partire dalle 21, la musica dal vivo di Karolyna Trybala e Sophisticated Orchestra, insieme al DJ Funky Henning, trasportano i partecipanti nei ruggenti anni ’20. Karaoke, canapé e un calice di spumante sono inclusi per brindare al nuovo anno in uno dei cortili più suggestivi di Berlino.

Discotheque sulla Sprea

Lo Spindler & Klatt, famoso locale lungo la Sprea, ospita l’esclusiva serata Discotheque con aree riscaldate e terrazze panoramiche per godersi i fuochi d’artificio. Due piste da ballo e un pubblico sofisticato rendono questa serata ideale per chi cerca un Capodanno glamour.

Festa techno al Ritter Butzke

Il Ritter Butzke, uno dei migliori club di Berlino, dà l’addio all’anno vecchio con una mega-festa su tre piani a base di musica techno, la specialità della casa, per la quale sono attesi i migliori DJ come Dominik Eulberg, Marek Hemmann e Calima.

Rooftop Party al Weekend Club

Per un Capodanno mozzafiato, il Weekend Club di Alexanderplatz prepara una festa con vista panoramica sui tetti di Berlino e sui fuochi d’artificio. Al ritmo di hip-hop e Latin, si ballerà sopra le luci della città con DJ Harris, Rokit e altri talenti. Una location spettacolare per chi vuole celebrare in grande stile.

Glitter & Glam Disco al Maxxim

Il Maxxim accoglie il nuovo anno con una scintillante festa a tema “Glitter & Glam Disco”. Decorazioni spettacolari, piogge di coriandoli, animazioni dal vivo e musica disco senza tempo renderanno questa serata magica in compagnia di DJ Sizmo e Laura Blue.

Revival Anni ’90 all’Ippodromo di Karlshorst

salto indietro nel tempo con una festa all-inclusive nel magico mondo degli anni ’90. L’Ippodromo di Karlshorst si trasforma in una discoteca revival dove ballare i classici dei Backstreet Boys, Nirvana e Roxette. Fuochi d’artificio, drink illimitati e una pista da ballo con effetti di luce spettacolari faranno di questa serata un ricordo indimenticabile.

Come dentro un film al Greifswalder Straße

Per una notte davvero magica tra video spettacolari e un’atmosfera unica, niente di meglio della festa al Greifswalder Straße, un ambiente solitamente riservato a set cinematografici, che per l’occasione mette in scena due piste da ballo, un pianista dal vivo, finger food gourmet e un panorama mozzafiato dei fuochi d’artificio di Alexanderplatz.

Notte cool al Bikini Berlin

Musica trendy, drink di prima classe e una pista da ballo spaziosa sono gli ingredienti della serata di Capodanno nello stile raffinato del Bikini Berlin, dove il live DJ Twano Cherry creerà l’atmosfera perfetta per divertirsi gustando una selezione di bevande illimitate, tra cui vini pregiati e cocktail.

Freiheit Fünfzehn a Köpenick

Una festa esclusiva per over 30 al Freiheit Fünfzehn a Köpenick, che offre una serata di balli, flirt, musica raffinata e brindisi al nuovo anno con champagne. Dress code elegante richiesto per una notte di puro glamour.

Matrix Club sotto la U-Bahn

Il Matrix Club chiude l’anno con una festa dai ritmi infuocati sotto gli archi della U-Bahn. Hip-hop, reggaeton, house e top 40 con DJ di fama come Lito Bolton e NoirCutz renderanno questa notte indimenticabile in una delle location di punta della scena notturna berlinese.

Dancing Into the Future all’ufaFabrik

Un mix esplosivo di teatro, samba e disco accompagna la fine dell’anno all’ufaFabrik. Con spettacoli di samba della Terra Brasilis e DJ Meiokylu che suona dai 90s all’Afrobeat, sarà una serata piena di colori e musica per entrare nel nuovo anno con energia e gioia.

Notte glamour Bohème Sauvage

Al Wintergarten Varieté, l’ultima notte dell’anno rivive il fascino dei ruggenti anni ’20 con orchestra dal vivo, casinò e spettacoli glamour. Con un dress code d’epoca e ambientazioni raffinate, questo party promette di trasportare in un’altra epoca per un Capodanno davvero speciale.

Notte alternativa Kreuzberg Calling

La festa di Capodanno al leggendario SO36 di Kreuzberg offre un’esperienza unica. Con due piste da ballo, musica anni ’80 e spirito alternativo, è il posto perfetto per chi cerca un’atmosfera autentica e prezzi accessibili per iniziare l’anno nel modo migliore.

Come muoversi a Berlino a Capodanno

Muoversi a Berlino durante la notte di Capodanno è semplice, economico, ed è anche il modo più rapido grazie all’eccellente rete dei trasporti pubblici che funzionano regolarmente, sebbene con qualche limitazione su alcune linee. Tra autobus, tram, metropolitane (U-Bahn), treni municipali (S-Bahn) e persino traghetti, le opzioni non mancano per spostarsi in tutta sicurezza. Tuttavia, è importante sapere che i biglietti giornalieri sono validi solo fino alle 3 del mattino seguente e che gli orari dei trasporti possono subire variazioni per l’occasione.

Le metropolitane U-Bahn operano la notte di Capodanno, ma con una frequenza ridotta e possibili modifiche ai percorsi. Conviene quindi controllare in anticipo gli aggiornamenti pubblicati da BVG, disponibili online o nelle stazioni. Lo stesso vale per i treni S-Bahn, essenziali per coprire distanze più lunghe: alcune linee potrebbero terminare il servizio prima o seguire itinerari diversi dal solito.

Anche gli autobus sono operativi, ma possono risultare affollati, vista la grande affluenza di festaioli. Per una notte senza stress, il consiglio è di pianificare gli spostamenti consultando le informazioni aggiornate sui siti ufficiali per prepararsi a vivere il Capodanno berlinese in totale relax.

Il clima di Berlino a Capodanno

A Capodanno, Berlino si veste di un’atmosfera invernale suggestiva, ma con temperature decisamente rigide. Il termometro può oscillare tra -2°C e 4°C, e spesso l’aria è resa più pungente da un vento freddo. Non è raro che la città venga avvolta da un leggero strato di neve, aggiungendo un tocco magico ai festeggiamenti.

Tuttavia, il clima può anche essere imprevedibile, alternando giornate serene a cieli grigi e piovosi. Per godere al meglio la notte di San Silvestro, è consigliabile indossare abiti caldi, scarpe impermeabili e magari una bella sciarpa di lana per affrontare le temperature berlinesi con stile e comfort.