L’isola di Burano si trasforma con la street art di Inside Out 2

Per celebrare l’uscita del nuovao film “Inside Out 2” e i nuovi personaggi della storia, Disney Italia ha realizzato un progetto speciale nella splendida isola di Burano, coinvolgendo le sue coloratissime casette e i canali su cui s’affacciano con un progetto super divertente. Nei giorni scorsi, infatti, sono “spuntate” delle installazioni giganti dedicate ai nuovi personaggi del film, Ansia, Invidia, Ennui e Imbarazzo.

Le installazioni per “Inside Out 2”

“New Emotions in Burano” è un tributo tutto italiano al film. Artisti e artigiani locali hanno collaborato per dar vita a una grande installazione site-specific, creando un connubio tra i colori dei singoli personaggi del film e quelli tipici della già vivace architettura locale. Le installazioni, diffuse in vari angoli del borgo, sono state realizzate con materiali di riciclo e a basso impatto ambientale, pensate per essere perfettamente integrate nel contesto, unico al mondo, dell’isola di Burano, colorate di giorno e illuminate di notte attraverso sistemi led a basso consumo.

Si tratta ovviamente di un’installazione temporanea, che ha lasciato di stucco persino gli abitanti del borgo oltre che i numerosi turisti che ogni giorno lo animano, un omaggio al film e ai suoi protagonisti, ma anche alla creatività dell’isola, una perla del nostro patrimonio, e alla sua bellezza, con i suoi vivaci campielli, i canali e le strette calli. Il progetto è stato realizzato grazie al supporto della Venice Film Commission e del Comune di Venezia.

“Inside Out 2”, il film d’animazione

Il film Disney e Pixar “Inside Out 2”, diretto da Kelsey Mann e prodotto da Mark Nielsen, è uscito nelle sale il 19 giugno ed è il sequel di “Inside Out” prodotto da Pixar Animation Studios in co-produzione con Walt Disney Pictures, uscito nel 2015. Protagonista è sempre Riley con i suoi genitori e le cinque emozioni (Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto) a cui si aggiungono altrettante emozioni, Ansia, Invidia, Ennui, Imbarazzo e Nostalgia. Nella versione italiana del film, a prestare le voci alle nuove emozioni sono Pilar Fogliati (Ansia), Deva Cassel (Ennui), Marta Filippi (Invidia) e Federico Cesari (Imbarazzo), insieme a Sara Ciocca nel ruolo di Riley. Ad arricchire il cast il cameo di Stashche interpreta il ruolo dell’eroe Lance Slashblade. Inoltre, Stella Musy, Paolo Marchese, Melina Martello, Daniele Giuliani e Veronica Puccio tornano nei panni degli amati Gioia, Rabbia, Tristezza, Paura e Disgusto.

Perché visitare Burano

Inutile dire che, chi avesse voglia di fare una gita a Burano in questi giorni la troverebbe ancora più bella. Storicamente, queste tre isole erano le porte d’accesso alla città romana di Altino, abbandonata all’epoca delle invasioni barbariche e che, per oltre sette secoli, visse all’ombra di Venezia, godendo tuttavia dalla fine del Duecento di una discreta autonomia, che le consentiva persino di battere una moneta propria. Il suo nome deriva infatti da Boreana, bora, il potente vento di Nord-Est. Fino all’anno Mille, sull’isola di Burano c’erano solo palafitte e casoni fatti di canne e fango. L’attività artigianale del merletto, per la quale l’isola divenne famosa in tutta Europa, fu introdotta da Venezia tra il XII e il XIII secolo. Una leggenda narra che il merletto di Burano nasca in realtà dalla schiuma del mare colpita dalla coda di una sirena incontrata da un mercante buranese in Oriente tanto era l’entusiasmo per la morbidezza di questo tessuto finemente ricamato. La fortuna e lo sviluppo dell’isola non conobbe mai battute di arresto, grazie anche al fatto di essere particolarmente ventosa, come suggerito dal nome. Ciò permise essenzialmente a Burano di tenere lontana la malaria e di prosperare. Ancora oggi il centro storico di Burano è suddiviso nei suoi cinque rioni di epoca medievale: San Martino Destro e Sinistro, San Mauro, Giudecca e Terranova. Cuore dell’isola è piazza Baldassarre Galuppi, costruita interrando uno dei canali che ancora l’attraversano.