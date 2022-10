A bordo del Trenino Rosso del Bernina che attraversa il foliage

Appassionata di storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

L’autunno è il momento della trasformazione: il verde brillante della natura estiva lascia spazio a mille sfumature di colore che virano dal giallo all’arancione e al rosso, rendendo l’atmosfera davvero magica. È questo il segreto del foliage, uno degli spettacolo più suggestivi che possiamo ammirare nei mesi che precedono la stagione fredda. E se volete regalarvi un’emozione unica, non resta che salire a bordo del Trenino Rosso del Bernina, per un viaggio che vi lascerà senza fiato.

Il foliage sul Bernina Express

Il Bernina Express (chiamato anche Trenino Rosso del Bernina per via del colore così particolare dei suoi vagoni) è una breve tratta gestita dalla Ferrovia Retica che attraversa alcuni dei paesaggi più belli al mondo. Nei suoi appena 145 km di percorso, che si snoda nel cuore delle Alpi a cavallo tra la Lombardia e la Svizzera, affronta ripide salite e discese mozzafiato, incontrando boschi rigogliosi, laghetti dalle acque turchesi e imponenti cime innevate. Insomma, è una vera e propria immersione nella natura, da godersi a tutto tondo grazie anche alle carrozze panoramiche che offrono una visione incredibile.

Proprio per questo, il tragitto è divenuto ben presto un’attrazione turistica molto apprezzata in qualsiasi stagione dell’anno. Se in primavera e in estate il paesaggio assume colori brillanti e vivaci, in quell’esplosione di rinascita che invoglia a lunghe camminate all’aria aperta, l’inverno porta con sé il fascino meraviglioso della neve candida che ammanta ogni cosa, ma anche delle acque ghiacciate dei laghi e dei riflessi azzurri donati dal sole. E l’autunno? È questo il momento in cui tutto diventa pura magia: nella cornice bellissima delle Alpi, il foliage è lo spettacolo più emozionante mai esistito.

Il periodo migliore per andare alla scoperta di questa meraviglia della natura è tra ottobre e novembre: le giornate sono ancora abbastanza lunghe e tiepide, e se le prime nevi hanno già iniziato a coprire le cime montuose più alte, i boschi e le ampie vallate che il treno attraversa regalano i loro colori più suggestivi. Anche durante la stagione autunnale, il Trenino Rosso del Bernina offre diverse corse giornaliere per quello che è un vero e proprio viaggio da favola, tra panorami che tutto il mondo ci invidia.

Il percorso del Trenino Rosso del Bernina

L’escursione a bordo del Bernina Express per ammirare il foliage è la perfetta gita di un giorno, ma può essere inserita in una vacanza più lunga per avere così l’occasione di godersi appieno le meraviglie che si incontrano lungo il suo percorso. Si parte da Tirano, delizioso borgo incastonato tra le Alpi al termine della Valtellina, a due passi dal confine con la Svizzera. Da qui, una volta lasciata l’Italia, ci si addentra nel Cantone dei Grigioni e nelle sue incredibili bellezze, iniziando pian piano la sua salita verso le montagne.

Durante il tragitto, si incontrano alcuni panorami mozzafiato: il viadotto elicoidale di Brusio, un’opera ingegneristica davvero incredibile, e poi il lago di Poschiavo e la sua suggestiva vallata, dove le pendenze raggiungono addirittura il 70%. Arrampicandosi, il treno offre una vista incantevole su ghiacciai e paesaggi innevati, superando i 2mila metri di altitudine. E, raggiungendo Ospizio Bernina (il punto più alto dell’itinerario), lo sguardo spazia verso l’infinito, prima di iniziare la discesa che porta verso St. Moritz.