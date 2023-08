In Albania è stato scoperto il villaggio più antico d’Europa

È una scoperta sorprendente e importantissima quella che è da poco avvenuta in Albania: è stato identificato il villaggio lacustre più antico di tutto il nostro continente. Si trova sommerso da un lago bellissimo e che, tra le altre cose, può vantare diversi altri primati che lo rendono unico al mondo.

La scoperta del villaggio

Ci troviamo presso il lago di Ohrid, un bacino d’acqua situato quasi 700 metri d’altezza, tra le maestose montagne di Albania e Macedonia del Nord. Si tratta di un vero e proprio gioiello che è stato inserito dall’UNESCO nella lista dei patrimoni mondiali dell’umanità. Ed è proprio sulla sponda albanese che, in questi giorni, è avvenuta la scoperta di un villaggio antichissimo.

Per la precisione, un gruppo di scienziati ha rinvenuto quello che un tempo era un insediamento di palafitte, risalente a ben 8000 anni fa. Gli scavi sono stati effettuati presso Lin, penisola dell’Albania orientale, e hanno portato alla luce frammenti di legno fossilizzati e pregiati pezzi di quercia.

Attualmente sono ancora tantissimi i dubbi poiché gli archeologi non sanno ancora affermare come sia stato costruito e perché proprio in legno. Tuttavia, come si può leggere su Euronews, Adrian Anastasi, archeologo albanese che segue il progetto, ha dichiarato che: “Costruire il villaggio su palafitte di legno è stato un compito complesso, molto complicato, molto difficile, ed è importante capire perché queste persone hanno scelto questo tipo di architettura”.

Tra le ipotesi fatte fino a questo momento, c’è quella secondo cui coloro che hanno edificato questo antico villaggio avessero l’obiettivo di proteggersi. Certezze, quindi, non se ne hanno ad eccezione del fatto che ci vorranno ancora molti anni di ricerche perché il sito sia completamente esplorato e studiato. Con pazienza, potremo avere risposte sul perché gli antichi abitanti del luogo scelsero di vivere su palafitte.

Gli altri primati del lago

Secondo questa recente scoperta, il lago di Ohrid cela tra i suoi abissi il villaggio lacustre più antico d’Europa, ma la verità è che questo non è il suo unico primato.

Risalendo a più di un milione di anni, è esso stesso il lago più antico d’Europa, non solo quello che celano le sue acque. Questa veneranda età è stata determinata tramite diversi studi effettuati su carote profonde, prelevate alla base dei sedimenti lacustri depostisi sul fondo del lago, prelevate in cinque luoghi del lago nel 2013, per un totale di 2000 metri di carote e pubblicati nel 2014 ad opera di un gruppo di studiosi.

Ma questo spettacolare bacino d’acqua può vantare anche un altro primato: è il lago con il maggior numero di specie endemiche del mondo. In totale se ne contano 212 fra specie animali e vegetali; tra queste è nota la fauna ittica caratterizzata da un elevatissimo tasso di endemismo, che pertanto necessita di particolare tutela.

In più, parliamo di un lago che è naturale al 100% poiché da queste parti non c’è alcuna diga e nemmeno elementi artificiali.

Insomma, la scoperta appena avvenuta sulla sponda albanese di questo lago è importantissima, anche perché è stata effettuata in un posto davvero unico al mondo.