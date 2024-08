L’Albania vista dal cielo: paesaggi e colori mozzafiato

Giornalista esperta di viaggi e turismo, ha fatto della passione per il viaggio una professione, che l’ha portata a visitare oltre 80 paesi in tutti i continenti.

Situate lungo le coste meridionali dell’Albania, le saline di Valona offrono uno degli spettacoli più strabilianti che si possano immaginare, unico nel suo genere. A differenza di altri, più noti bacini salati del mondo, le distese di sale di Valona sono rinomate per la straordinaria palette di colori che cambia con il ritmo delle stagioni, creando un sensazionale spettacolo di sfumature mozzafiato.

L’emozionante volo di Dimitris Kolliakos

Recentemente, questi fantastici campi colorati sono finiti sotto i riflettori grazie all’avventuroso volo del pilota greco di parapendio e paramotore Dimitris Kolliakos, che li ha sorvolati il 7 agosto, cogliendo l’occasione per ammirare e fotografare il fenomeno cromatico al suo apice. Il volo ha offerto una prospettiva unica, permettendo di osservare le sfumature di rosa, arancione e rosso che caratterizzano il paesaggio. “È irreale, è un posto da sogno,” ha commentato il pilota, che ha eseguito diverse acrobazie, rimanendo incantato dalla suggestiva bellezza del luogo.

Tuttavia, l’avventura di Kolliakos non è stata priva di sfide. Durante il volo, il pilota ha dovuto manovrare il paramotore in modo da fare contatto temporaneo con l’acqua salata, utilizzando sia i piedi sia le ali. Ogni contatto richiedeva atterraggi frequenti e una pulizia accurata dell’attrezzatura per evitare danni e mantenere le prestazioni ottimali.

La tempistica era cruciale: Kolliakos e il suo team dovevano catturare gli scatti perfetti esattamente quando le ali del paramotore toccavano l’acqua, prima di raggiungere la terraferma, per rimuovere il sale dall’equipaggiamento. Riflettendo al termine dell’impresa, Kolliakos ha dichiarato: “È stata una delle esperienze più straordinarie vedere come i colori cambiavano mentre volavo sopra di essi. Ammirare queste trasformazioni cromatiche è stato incredibile.”

Una magica trasformazione

Durante i caldi mesi estivi, le saline di Valona subiscono una trasformazione magica, dovuta alla microalga Dunaliella salina, che produce pigmenti come il beta-carotene, che conferiscono all’acqua il caratteristico colore rosso-rosa. Altri microrganismi contribuiscono con pigmenti che assorbono la luce solare. Con l’evaporazione dell’acqua e l’aumento della salinità, questi microrganismi prosperano, trasformando i bacini salati in brillanti sfumature che virano dal corallo al rosa.

Nelle altre stagioni, i campi di sale assumono toni più delicati, dal blu pallido, al verde e al bianco, a seconda del contenuto minerale e dei livelli di salinità, offrendo ai visitatori un’esperienza diversa durante tutto l’anno.

L’importanza storica delle saline di Valona

Storicamente, le saline di Valona hanno rivestito un’importanza cruciale per l’economia locale. Un tempo, questo era uno dei principali siti di produzione di sale in Albania, che soddisfaceva le esigenze delle comunità locali e dei mercati regionali, giocando un ruolo significativo nello sviluppo economico della regione.

Oltre alla loro importanza storica, i campi di sale sono parte integrante del tessuto culturale della regione. La tradizionale attività della bërdhitja, o raccolta del sale, prevedeva la raccolta manuale dei cristalli di sale secondo un metodo tramandato di generazione in generazione per produrre sale marino di alta qualità.

Gli sforzi recenti per modernizzare la produzione di sale in Albania enfatizzano pratiche sostenibili che rispettano sia l’ambiente sia il patrimonio culturale della regione. Queste iniziative hanno rinnovato l’interesse per le saline, che fanno parte della Laguna di Narta – un’area protetta nota per la sua ricca biodiversità, oltre che prezioso habitat naturale per molte specie di uccelli. Di conseguenza, l’area ha guadagnato notorietà come meta culturale e turistica, attirando visitatori desiderosi di esplorare la sua bellezza naturale, ma soprattutto di ammirare i favolosi cambiamenti stagionali di colore delle saline.