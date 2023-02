A piedi sul Lago di Garda fino allʼIsola dei conigli

La notizia non è delle più belle perché questo fenomeno naturale è causato dai cambiamenti climatici. Tuttavia, quando ricapita di poter camminare letteralmente sull’acqua?

Camminare sulle acque del Lago di Garda

È quanto pensano i tantissimi visitatori dell’Isola di San Biagio, anche conosciuta come Isola dei conigli, sul Lago di Garda che, a causa dell’abbassamento del livello dell’acqua, ora possono raggiungere il piccolo lembo di terra camminando su una sottile passerella di terra riaffiorata dai fondali.

Solitamente l’Isola dei conigli – così chiamata perché un tempo era invasa da piccoli roditori – è raggiungibile solo in barca. Si trova davanti al Comune di Manerba, in provincia di Brescia, sulla sponda lombarda del Lago di Garda.

Dicono gli esperti che negli ultimi trent’anni il lago non sia mai stato così basso. E la passeggiata che si può fare partendo dal Torchio fino all’Isola dei Conigli ne è una prova.

E sono tanti coloro che approfittano di questa situazione anomala per recarsi sull’isolotto. La lingua di terra che collega la punta di terra all’isola è diventata una pista ciclo-pedonale che molti percorrono a piedi, in bicicletta, con il proprio cane o con i bambini. Un episodio che difficilmente sarà dimenticato.

Cosa vedere sull’Isola dei Conigli

La piccola Isola di San Biagio, nota comunemente come Isola dei conigli, è un piccolo gioiello caratterizzato da prati verdi, cipressi e cespugli fioriti. Ma non solo. Come suggerisce il nome, una delle sue particolarità è proprio la presenza di numerosi coniglietti in libertà ormai abituati alla compagnia degli umani.

Nella bella stagione, l’isola è ben attrezzata, con un piccolo chiosco snack-bar e i servizi igienici. Si possono anche noleggiare lettini-prendisole. Essendo una proprietà privata, alle 18 l’isola chiude al pubblico.

L’Isola di San Biagio era la postazione di caccia di coloro che vivevano nell’unica villa che vi si trova. Dal 2007, l’isola è di proprietà di un campeggio ed è per questo che bisogna pagare il biglietto per accedervi.

Fa parte della Riserva naturale del Rocca di Manerba del Garda, nata proprio per lo studio e la protezione delle biodiversità dell’ambiente del lago.