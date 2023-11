Eletti i 54 borghi più belli del pianeta

Come ogni anno dalla sua istituzione, anche nel 2023 l’Organizzazione Mondiale del Turismo ha stilato la lista dei Best Tourism Villages, un riconoscimento che valorizza i paesi e i villaggi che, nelle aree rurali di tutto il mondo, tutelano il paesaggio, la diversità culturale e agricola e le tradizioni locali. Noi di SiViaggia abbiamo selezionato i più suggestivi.

Best Tourism Villages 2023

I Best Tourism Villages sono quei magnifici borghi, situati in diversi Paesi del nostro pianeta, da raggiungere se si è in cerca di esperienze esclusive, autentiche, lontani dai circuiti di massa, e dove culture e tradizioni sono perfettamente conservate. Ma sono anche bellissime località in cui si celebra la diversità e che salvaguardano la biodiversità.

Tra oltre 260 candidature, l’Organizzazione Mondiale del Turismo ha selezionato quest’anno 54 paesi da diverse regioni del globo. In più, sono stati annunciati ulteriori 20 paesi all’interno dell‘Upgrade Programme, per un totale di 74 villaggi inseriti ex novo nella lista dell’UnWTO Best Tourism Villages Network. Scopriamoli insieme i 54 borghi più belli del mondo (sono tutti in ordine alfabetico):

Al Sela, Giordania;

Barrancas, Cile;

Biei, Giappone;

Caleta Tortel, Cile;

Cantavieja, Spagna;

Chacas, Perù;

Chavin de Huantar, Perù;

Dahshour, Egitto;

Dhordo, India;

Dongbaek, Repubblica di Corea;

Douma, Libano;

Ericeira, Portogallo;

Filandia, Colombia;

Hakuba, Giappone;

Higueras, Messico;

Huangling, Cina;

Jalpa de Cánovas, Messico;

Kandovan, Iran;

La Carolina, Argentina;

Villaggio di Lephis, Etiopia;

Lerici, Italia;

Manteigas, Portogallo;

Morcote, Svizzera;

Mosan, Repubblica di Corea;

Oku-Matsushima, Giappone;

Omitlán de Juárez, Messico;

Onati, Spagna;

Ordino, Andorra;

Oyacachi, Ecuador;

Paucartambo, Perù;

Penglipuran, Indonesia;

Pisco Elqui, Cile;

Pozuzo, Perù;

Saint-Ursanne, Svizzera;

Saty, Kazakistan;

Schladming, Austria;

Sehwa, Repubblica di Corea;

Sentob, Uzbekistan;

Shirakawa, Giappone;

Sigüenza, Spagna;

Şirince, Turchia;

Siwa, Egitto;

Slunj, Croazia;

Sortelha, Portogallo;

Anton am Arlberg, Austria;

Tân Hoá, Vietnam;

Taquile, Perù;

Tokaj, Ungheria;

Valeni, Moldavia;

Villa da Madalena, Portogallo;

Xiajiang, Cina;

Zapatoca, Colombia;

Zhagana, Cina;

Zhujiawan, Cina.

Quali visitare assolutamente

Tra tutti i 54 villaggi vincenti, noi di SiViaggia abbiamo selezionato quelli che, secondo noi, sono da visitare almeno una volta nella vita. Uno di questi è l’unico italiano presente nella lista: Lerici, incantevole borgo della provincia della Spezia, che sorge nel cuore della magnifica Riviera di Levante.

Si distingue per essere una meta ideale per una vacanza di mare, ma è anche il posto perfetto per ammirare scorci da sogno e zone che nell’Ottocento ispirarono poeti e scrittori, tra cui Lord Byron e i coniugi Shelley. Tante le cose da vedere, ma meritano assolutamente una menzione il magnifico Castello di San Giorgio, che domina la città dall’alto di un promontorio, e Villa Marigola, uno splendido edificio settecentesco che non lascia di certo indifferenti.

Un altro dei villaggi da non perdere è Hakuba che si trova a sole tre ore di distanza da Tokyo, nel cuore delle magnifiche Alpi giapponesi. Qui sorge un meraviglioso comprensorio sciistico, sede delle Olimpiadi invernali di Nagano nel 1998, che vanta alcune delle piste più lunghe del Giappone, impianti di risalita incredibilmente efficienti, neve finissima e molto altro ancora.

Da non dimenticare è che questo villaggio nipponico sorge anche in una zona particolarmente nota per le sue numerose sorgenti termali (onsen), una delle esperienze da fare almeno una volta nella vita.

Voliamo ora a Ericeira, un piccolo ma straordinario villaggio del Portogallo. Affacciato su un tratto di costa bagnato dall’Oceano Atlantico a dir poco emozionante, si distingue per essere una cittadina di pescatori in cui si allenano alcuni dei migliori surfisti portoghesi, tanto da essere riconosciuto come la prima riserva europea del surf (e la seconda a livello mondiale).

Oltre alle spiagge magnifiche, offre diversi edifici di particolare interesse, come la Chiesa di San Pietro, le cui origini risalgono al 1446, e la Gogna di Ericeira, celebre monumento situato nel Largo do Pelourinho.

Poi ancora Kandovan, un antico e sorprendente villaggio iraniano completamente scavato nella roccia vulcanica. Un luogo intatto, praticamente inesplorato, e nelle cui case scavate nei sassi vivono ancora oggi delle persone.

Un vero e proprio viaggio nell’autenticità, nelle tradizioni e in case, definite “troglodite”, che localmente vengono chiamate Karaan. Purtroppo la situazione in Iran non è delle migliori per farci un viaggio adesso, ma questo è sicuramente uno di quei posti del mondo da aggiungere alla propria lista dei desideri.

Morcote è invece una (romantica) meraviglia della vicina Svizzera: si affaccia sul placido e suggestivo Lago di Lugano, e offre caratteristiche stradine, portici di antiche case patrizie, monumenti architettonici di grande valore e una vegetazione subtropicale lussureggiante.

Non è un caso, quindi, che sia considerato la “Perla del Ceresio”, anche grazie alle sue numerose costruzioni signorili, tra cui il Palazzo Paleari, il Santuario di Santa Maria del Sasso, che si raggiunge salendo ben 400 gradini, e il Parco Scherrer, pieno di camelie, cipressi, bambù e moltissime altre specie di piante odorose.

Infine, vi consigliamo di raggiungere (prima o poi) a Siwa, una fantastica oasi situata nel deserto libico – ma che appartiene all’Egitto – che per la sua incredibile bellezza e posizione è presente nella classifica dei migliori siti per la solitudine sul pianeta.

Da queste parti è come fare un viaggio nel viaggio: il popolo di Siwa parla una propria lingua, e in più l’antica cultura si è mantenuta intatta perché l’area è rimasta isolata dal resto del Paese per moltissimo tempo.

Un posto magico e particolarmente noto per la ricchezza di fonti naturali, sia calde che fredde, per la produzione di datteri e per le sue affascinanti saline.

L’Upgrade Programme

Oltre ai Best Tourism Villages, tra i pilastri di questa splendida iniziativa c’è anche l’Upgrade Programme che affianca i paesi selezionati nel proprio percorso di avvicinamento ai criteri stabiliti. Nella liste troviamo 20 splendidi villaggi di tutto il mondo, tra cui due perle italiane: Civita di Bagnoregio, la “Città che muore” della provincia di Viterbo, e Sabbioneta, la “Città ideale” voluta da Vespasiano Gonzaga, in provincia di Mantova.

Insieme a queste due meraviglie italiane, fanno parte dell’Upgrade Programme anche (rigorosamente in ordine alfabetico):

Asuka, Giappone; Baños de Montemayor, Spagna; Bilebante, Indonesia; Ciocănești, Romania; El Cisne, Ecuador; Iza, Colombia; Kale Üçağız, Turchia; Kemaliye, Turchia; Kfar Masaryk, Israele; Madla, India; Ounagha, Marocco; Pela, Indonesia; Puerto Octay, Cile; Santa Caterina, Egitto; Sarhua, Perù; Taro, Indonesia; Vila de Frades, Portogallo; Yanque, Perù.