Il “Forbes” elogia la nostra splendida Lerici

La Liguria è una terra unica. Un luogo in cui perdersi, immergendosi tra i colori del cielo e delle sue ricche terre. Tra le spiagge di sabbia e sassi e tra la bellezza dei suoi borghi e dei caratteristici paesi che si affacciano direttamente sul mare, cristallino e dal fascino inimitabile. Una terra che racchiude in sé delle vere e proprie perle di bellezza, come Lerici, incastonata nel suggestivo e romantico Golfo dei Poeti. Un luogo così soprannominato proprio per la presenza in passato di famosissimi poeti e scrittori (come Lord Byron, Mary Shelley, Giosuè Carducci e Gabriele D’Annunzio), che amavano le bellezze di questo posto capace di ispirare e stimolare la loro vena creativa.

Una località tra le più amate della Liguria e che si è meritatamente vista celebrare anche oltre oceano, dalla prestigiosa rivista americana “Forbes”. E che, non a caso, l’ha definita come un vero e proprio “paradiso balneare”. E i motivi sono davvero tantissimi, a partire dalla quiete e della tranquillità che si respira in questo luogo che la fanno diventare la meta ideale per chiunque voglia trascorrere qualche giorno all’insegna del più totale relax lontano dal mondo.

Una terra da scoprire

Ma non solo. A differenza di altre perle di bellezza della Liguria, come le Cinque Terre, raggiungibili con una gita in barca direttamente dal porto di questo splendido borgo, Lerici gode di un ampio lungomare che dal suo castello arriva a quello nell’adiacente villaggio di San Terenzo. Una passeggiata che vale la pena vivere, lasciandosi trasportare dai colori e dalle immagini da cartolina di questo luogo incantato e in cui il tempo sembra essersi fermato.

Una meta adatta sia per chi voglia trascorrere del tempo godendosi il sole, le ampie spiagge e le minuscole baie nascoste tipiche della zona, le bellezze marine e i suoi incantevoli colori. Oltre ai tanti sport acquatici che si possono praticare nelle acque cristalline del Mar Mediterraneo. Ma anche per chi ama avventurarsi in collina per vivere fantastiche escursioni nel verde, tra gite in bicicletta e giornate all’insegna del trekking.

E che dire poi della spaziosa e caratteristica piazza sul mare in cui fermarsi a osservare il paesaggio, dei tanti ristoranti in cui gustare i sapori tipici del luogo e della Liguria tutta, dei bar e delle gelaterie da cui è possibile ammirare il tramonto. Meraviglie che creano un ambiente pittoresco, romantico e dall’atmosfera unica, impossibile da non ammirare e amare.

Riservatezza e bellezza

Una località d’eccellenza, unica nel suo genere, e che pur non essendo difficile da raggiungere è riuscita a mantenere il suo carattere di esclusività, evitando il turismo di massa e preservando le sue preziose caratteristiche. Non è un caso che sia diventata meta d’élite, ma anche una vera oasi di bellezza e pace in cui la riservatezza e la privacy di chi la visita o sceglie di stabilirsi viene messa al primo posto. Aspetto importante che rende Lerici e le sue infinite bellezze un luogo amato ed elogiato da chiunque vi abbia soggiornato e una località di assoluto pregio del nostro Paese e del mondo intero.