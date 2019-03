Sei un instagrammer? Vacanze gratis se le lasci decidere ai tuoi follower

editato in: da

Una compagnia di viaggi lancia la sfida a creatori di contenuti per il web e videomaker. Si offre gratuitamente il viaggio della vita, accettando d’essere guidati dai fan su Instagram.

Tutti vorrebbero trascorrere la propria vita tra un viaggio e l’altro, esplorando il mondo e scoprendo culture diverse. I limiti economici (oltre quelli lavorativi) però impediscono di occupare gran parte dell’anno lontano da casa. Le cose potrebbero cambiare radicalmente però se si avesse la possibilità di viaggiare gratuitamente.

Questa chance la offre una compagnia di viaggi, Busabout, che ha lanciato un progetto unico. Si è infatti alla ricerca di sei persone disponibili a prendere il volo la prossima estate, senza dover spendere un euro. Per candidarsi si dovrà prendere parte al The Great Travel Experiment, consapevoli del fatto che i follower Instagram dell’agenzia avranno un ruolo cruciale. Saranno infatti loro a decidere cosa far fare ai viaggiatori in questione.

I vincitori avranno la possibilità di viaggiare attraverso tre continenti, per un minimo di sei fino a un massimo di undici settimane. Ogni viaggio ha un valore stimato di 10.500 dollari ma l’esperienza è dedicata a due tipologie di persone molto specifiche. Tre dei vincitori dovranno essere dei creatori di contenuti, pronti a filmare ogni esperienza, documentando il viaggio in tutti i suoi dettagli. Altre tre invece dovranno essere degli abili videomaker, così da poter consegnare alla compagnia di viaggi del materiale intrigante e perfettamente editato. Si partirà in coppia, un creatore di contenuti e un videomaker, così da assicurare una produzione ben curata. Tre viaggi dunque, del tutto distanti dalle classiche esperienze estive cui si è abituati.

Non avendo piena libertà d’azione, i vincitori dovranno essere pronti a fronteggiare qualsiasi eventualità, dovendo rispondere alle richieste del grande pubblico, che potranno andare da un tipo di cibo da assaggiare al cimentarsi in una ripida discesa sugli sci. La parola d’ordine sarà dunque imprevedibilità. Se si è delle persone spontanee e pronte all’avventura, questo è un richiamo da non poter davvero ignorare.

Le destinazioni includono Asia, Europa e Stati Uniti. Partenza prevista a maggio, con sei settimane impegnative che attendono i vincitori, seguite da altre sei settimane coast-to-coast negli Stati Uniti, dalla California al profondo Sud, per poi concludere quest’esperienza della vita con 11 settimane in Europa, attraverso città come Parigi, Budapest e Roma. Per prendere parte al concorso sarà necessario caricare un video YouTube di 60 secondi, nel quale si racconta la propria città natale, per poi seguire le indicazioni sul profilo Instagram di Busabout, incrociando le dita per un viaggio da sogno.