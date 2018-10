Dove andrà in viaggio di nozze la principessa Eugenia? Ecco le mete più probabili

editato in: da

Dopo aver visto il principe Harry e Meghan Markle, si pensava che nessun matrimonio reale potesse attirare nuovamente l’attenzione. Fino a quando è arrivata la principessa Eugenia, col suo fidanzato di lungo corso Jack Brooksbank.

I due sono convolati a nozze il 12 ottobre, in un contesto da favola e dinnanzi ad un parterre di vip (anche molto glamour). Ma dove andranno, ora, la principessa Eugenia e consorte? Quale sarà la meta della loro luna di miele? Come sempre, quando si parla di Reali inglesi, l’attenzione è massima. E le supposizioni si sprecano. Il sito britannico Express.co.uk ha elencato le mete più probabili, basandosi sulla lunga storia d’amore dei due.

Al primo posto troviamo Verbier, laddove la coppia si conobbe durante una vacanza sugli sci, presentata da amici comuni. Che – vista anche la stagione – abbiano voglia di tornare su quelle cime innevate, per riscoprire la magia dei primi giorni insieme? Per altro, a Verbier, il Principe Andrea (papà di Eugenia) possiede uno chalet, che regalerebbe agli sposini la massima privacy. Il punto di partenza ideale, per un viaggio di nozze.

E se invece prendessero ispirazione da William e Kate? I neosposi potrebbero volare in direzione Seychelles, laddove il primogenito del principe Carlo portò la moglie dopo il matrimonio nel 2011. Molte delle isole dell’arcipelago hanno ville private, capaci di regalare una vacanza da favola. Un’alternativa, sempre a tema mare, è rappresentata dalle Azzorre. I genitori della principessa Eugenia scelsero proprio le celebri isole portoghesi come destinazione della loro luna di miele, nel 1986. Una location dai panorami mozzafiato, ma perfetta anche per una vacanza all’insegna dello sport e dell’avventura.

C’è chi ipotizza, invece, che potrebbero spingersi sino a New York: per due anni, dal 2013 al 2015, la principessa ha vissuto e lavorato nella Grande Mela, e potrebbe cogliere ora l’occasione per scoprirla sotto una nuova veste, da neo-moglie innamoratissima. Dall’Empire State Bulding a Central Park fino a Time Square, le tante attrazioni della città fanno di New York una meta gettonatissima per i viaggi di nozze soprattutto dei giovani europei, che la utilizzano come prima tappa – in genere – prima di volare verso i Caraibi, le Bahamas o il Messico.

Ed è proprio un’isola dei Caraibi, un’altra delle mete papabili secondo gli esperti. Si vocifera che Richard Branson abbia offerto alla principessa Eugenia Necker Island, la sua isola privata dall’arcipelago delle Vergini Britanniche. Chiuso a seguito dell’uragano Irma, il resort è stato riaperto lo scorso settembre.

E se invece gli sposini arrivassero in Italia? Gli esperti non lo escludono. Quest’estate i due sono stati avvistati in Costiera Amalfitana, a riprova del loro amore per il nostro Paese. E la bacheca della principessa Eugenia su Pinterest ha un’intera sezione dedicata a Venezia. Che sia un indizio?