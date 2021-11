Viaggi in aereo, cambiano le regole per i bagagli

Negli ultimi mesi il traffico aereo ha pian piano ripreso consistenza, dopo quasi due anni in cui i voli erano stati ridotti al minimo a causa dell’emergenza sanitaria. E le compagnie aeree ne stanno approfittando per rivedere almeno in parte le proprie regole, aggiornandosi per garantire ai propri passeggeri un’esperienza sempre migliore. Stavolta, a cambiare è la policy riguardante i bagagli a bordo.

easyJet, la nuova policy sui bagagli

Sono le compagnie aeree low cost, in particolare, ad aver deciso di apportare qualche ritocco alle proprie regole sui bagagli a mano e in stiva. L’obiettivo è quello di mantenere sempre prezzi competitivi e un’offerta ben aggiornata (come dimostra l’introduzione di nuove rotte invernali da parte di easyJet), nel contempo migliorando la qualità del servizio. E sappiamo bene quanto la possibilità di avere un bagaglio a mano influisca in modo notevole sull’esperienza di volo. Per questo motivo, diverse compagnie hanno deciso di ampliare la scelta in merito alle dimensioni del bagaglio da portare a bordo.

È il caso di easyJet, che aveva già aggiornato le proprie norme sui bagagli all’inizio dell’anno. In quell’occasione, aveva eliminato l’opzione del bagaglio a mano gratuito per tutti i suoi passeggeri, ad eccezione di quelli che viaggiavano con la tariffa Flexi. Per tutti gli altri, c’era solo la possibilità di portare con sé (gratuitamente) una piccola borsa da sistemare sotto il sedile davanti. Come riportato dall’Express, ora anche chi vola con la tariffa Standard potrà introdurre a bordo un trolley, pagando un piccolo sovrapprezzo. Questa opzione è disponibile solo per chi acquista i biglietti dall’app della compagnia aerea.

Insomma, da adesso è possibile portare in cabina anche un trolley sia con tariffa Flexi che con quella Standard, con la differenza che in quest’ultimo caso è a pagamento. Ciò ha suscitato molte polemiche: innanzitutto perché la tariffa per il bagaglio a bordo è stata considerata eccessiva rispetto a quella proposta da altre compagnie aeree (alcune lo offrono addirittura gratis). E poi perché la penale da pagare in caso di mancato rispetto delle misure massime della valigia sembrano essere troppo elevate.

Vueling, nuove regole per i bagagli

Tra le altre compagnie che hanno deciso di aggiornare la propria policy sui bagagli a mano c’è anche Vueling. Anche in questo caso, la notizia fa seguito ad un recente cambiamento delle norme sul bagaglio da portare a bordo: appena un anno fa, il vettore aveva limitato la possibilità ad una sola borsa di dimensioni ridotte da sistemare sotto il sedile anteriore, per i possessori di un biglietto Basic – la tariffa più economica. A partire dal 23 novembre, questi stessi passeggeri potranno introdurre a bordo gratuitamente un solo bagaglio a mano senza limiti di peso e di dimensioni maggiori (si parla di 40X20X30cm massimo).

Ancora, con la tariffa Basic sarà possibile scegliere di portare in cabina anche un trolley (dal peso massimo di 10 chili e di dimensioni 55X40X20cm), pagando un sovrapprezzo. Attualmente, questa opzione è disponibile in maniera gratuita solo per le altre tariffe, decisamente meno economiche. L’ultima novità riguarda il check in dei bagagli in stiva: verranno infatti introdotte delle fasce di peso (15, 20, 25 e 30 chili), ciascuna con il proprio prezzo, a partire da 8 euro. L’idea è quella di permettere ai passeggeri di scegliere l’offerta migliore in base alle proprie esigenze, risparmiando in caso di valigia da stiva più leggera.