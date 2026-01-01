La regione d’Italia più amata per le vacanze? A sorpresa, è il Veneto

Spiagge, montagna, cultura, buon cibo: si tratta di un'equazione perfetta e inarrestabile, perché qui, nel Veneto c'è proprio tutto ciò di cui ha bisogno un viaggiatore

Foto di Priscilla Piazza

Priscilla Piazza

Content writer

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Pubblicato:

La regione d’Italia più amata per le vacanze? A sorpresa, è il Veneto
iStock
Vista sul Ponte Pietra a Verona

C’è un luogo in Italia che, più di ogni altro, ha saputo intercettare i desideri dei viaggiatori nel 2025. Un territorio capace di parlare a chi cerca relax, a chi viaggia per cultura, a chi sogna esperienze food memorabili e a chi vuole perdersi tra mare, montagne e città d’arte. Quel luogo è il Veneto, che si conferma ufficialmente come la prima regione italiana per presenze turistiche, dove si può far vacanza in spiaggia durante la bella stagione o concedersi una settimana bianca sugli sci in inverno.

A dirlo non sono le sensazioni, ma i numeri: secondo il report di Federalberghi Veneto, che analizza il periodo dal 1° gennaio al 15 dicembre 2025, il Veneto è la regione più visitata d’Italia. Un risultato che non arriva per caso, ma che racconta una strategia, una visione e soprattutto una capacità rara: saper offrire un turismo che non è mai uguale a se stesso.

Perché il Veneto è primo per presenze nel 2025

Il primato del Veneto emerge in modo netto dall’analisi condotta da Federalberghi Veneto, che fotografa un anno in cui la regione ha saputo attirare e fidelizzare milioni di visitatori italiani e internazionali. Il Veneto è già oggi uno dei territori più attrattivi d’Europa, grazie a un mix difficilmente replicabile: strutture ricettive di qualità, un patrimonio artistico senza eguali, paesaggi che cambiano radicalmente in pochi chilometri e una proposta enogastronomica che è diventata una vera e propria esperienza culturale.

Caorle, spiaggia, Veneto
iStock
Panorama su Caorle e la spiaggia

Venezia, Verona, il Lago di Garda, le Dolomiti, le città murate, le terme, le colline del Prosecco, il mare Adriatico e le sue spiagge: ogni area racconta una storia diversa, ma tutte contribuiscono a creare un sistema turistico capace di funzionare tutto l’anno. È proprio questa pluralità a rendere il Veneto la prima scelta per vacanze brevi, soggiorni lunghi, weekend romantici, viaggi slow e itinerari gourmet.

Nuove strategie per il turismo in Veneto

Se il 2025 ha segnato un primato, il futuro punta ancora più in alto. La Regione non vuole limitarsi a “riempire camere”, ma mira a ripensare il concetto stesso di offerta turistica. L’obiettivo dichiarato è intercettare nuovi bisogni, anticipare le tendenze e valorizzare l’intero territorio, anche nelle sue aree meno conosciute.

Si parla chiaramente di “fare squadra”: istituzioni, operatori turistici, strutture ricettive, ristoratori, guide e territori dovranno lavorare insieme per progettare investimenti mirati. L’idea è costruire un turismo sempre più esperienziale, capace di rispondere a una domanda che non cerca solo una destinazione, ma una storia da vivere e da raccontare.

Colline del Prosecco, Veneto
iStock
Vista sulle Colline del Prosecco, Patrimonio Unesco

Nel nuovo scenario post-2025, il viaggiatore vuole autenticità, sostenibilità, tempo di qualità, cibo locale, percorsi lenti e luoghi che abbiano un’anima. Il Veneto parte in pole position perché possiede già tutti questi ingredienti. Ora la sfida è trasformarli in format, itinerari e proposte strutturate, capaci di rendere il territorio competitivo non solo per quantità di presenze, ma per qualità dell’esperienza.

Il primato del Veneto non è solo una medaglia da esibire, ma il segnale di una direzione precisa: un turismo che evolve, che ascolta e che sa reinventarsi ed è proprio questa capacità di cambiare restando se stesso che rende il Veneto, oggi più che mai, la regione più amata d’Italia per le vacanze.

Città d'arte Itinerari culturali Mare Montagna VenetoItalia