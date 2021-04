Vanlife, il furgone camperizzato è il nuovo trend di viaggio

editato in: da

Quali saranno le tendenze di viaggio e dove andremo in vacanza quest’estate? Si conferma, come abbiamo anticipato qualche tempo fa, che tra i nuovi trend delle vacanze cresce sempre più uno stile di vita nomade. È la “vanlife“, la vita a bordo di un camper, di una roulotte o, udite udite, di un furgone camperizzato.

Sembra di tornare indietro di settant’anni, quando, negli Anni ’50, i figli dei fiori si accampavano negli spazi aperti e, radio a tutto volume, si divertivano come matti. Secondo una recente indagine condotta da Yescapa, società di camper sharing, il furgone camperizzato è diventato il nuovo oggetto del desiderio. Un sogno d’acquisto per il 42% degli interpellati (che poi può essere affittato per recuperare, in parte, l’investimento). Il modello “van”, che era al centro delle richieste e delle prenotazioni nelle passate stagioni, ora si posiziona al terzo posto (15%), preceduto solo dall’intramontabile camper mansardato (20%), una comoda “casa in miniatura” adatto alle famiglie viaggianti.

La rivoluzione delle abitudini di viaggio sta obbligando chi desidera partire a ridefinire le proprie necessità. Se il 30% non cambierà abitudini, alla domanda “Quale sarà il futuro del turismo?” solo il 5% si proietta ancora su atolli tropicali, mentre il 60% immagina un turismo più “slow”, a contatto con la natura, con le realtà locali (35%) e anche con la propria famiglia (22%).

Che sia mare (30%), strade da percorrere senza meta (26%), borghi rurali (25%) o montagna (20%), il desiderio del 2021 è di guidare tra le Regioni italiane alla scoperta di Toscana, Abruzzo, Puglia, Sicilia e Sardegna (54%) oppure di spingersi oltre i confini nazionali verso la Francia, il Portogallo e la Spagna (49%).

E perché fermarsi alle vacanze estive per vivere una “vanlife”? Molti scelgono questo tipo di vacanza anche per periodi più brevi: ponti, festività e brevi fughe per il weekend (il 55%) oppure approfittando dei prezzi più bassi e del minor affollamento della bassa stagione (15%).

E perché limitarsi alle vacanze? Nell’anno della pandemia, le mura domestiche hanno ospitato forzatamente migliaia di lavoratori obbligati a lavorare da remoto in smart working. Il 74% della community di camper sharing ha risposto che vede questa prospettiva come “un sogno”. La possibilità di lavorare da remoto grazie a una semplice connessione Internet, slega dalla presenza fisica in ufficio e consente a tutti di aprirsi alla possibilità di vivere e viaggiare a bordo di un van.

Sempre più persone si stanno dunque avvicinando a questo nuovo stile di vita. Dai dati di Yescapa, nel solo mese di marzo 2021 è stato registrato un aumento del 120% di visite sul sito italiano con una richiesta pari a +300% di prenotazioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Il 67% degli utenti ha confermato che l’idea di noleggiare un camper era già nata all’inizio del 2020 e, tra questi, il 32% ha scelto un viaggio on-the-road anche spinto dal contesto di forte incertezza. Una volta che la decisione è presa, il 34% sceglie la sosta en plein air, il 26% le aree di sosta gratuite e solo il 19% i veri e propri camping.

Da una prima analisi, emergono diverse conferme: anche nel 2021 il viaggio in camper torna a essere la soluzione migliore per coniugare libertà e sicurezza. Una scelta sempre più ricercata dai 30-40enni per viaggi più frequenti e di breve durata. Tra le esperienze più desiderate ci sono paesaggi naturali e genuinità delle piccole realtà locali, lontane dal turismo di massa.