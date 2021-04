Vacanze alle Maldive: arriva il vaccino per i turisti

editato in: da

Le Maldive sono da sempre una delle destinazioni preferite dai vacanzieri, celebri per le spiagge sabbiose, le barriere coralline e le lagune di acqua blu, una località in cui il 67% del Pil proviene proprio dall’industria dei viaggi.

In questo 2021, per risollevare il turismo duramente compito dalla pandemia, l’arcipelago sta adottando la strategia delle 3V, ovvero “visitare, vaccinarsi e andare in vacanza” con la proposta, pare, di offrire la possibilità ai turisti di vaccinarsi gratuitamente all’arrivo.

Il ministro del turismo Abdulla Mausoom la ritiene un’opportunità “conveniente sia per i vacanzieri, sia per la nazione, dove il turismo è fondamentale per l’economia“. Fermo restando che, per il momento, la priorità delle Maldive è quella di garantire a tutti gli abitanti entrambe le dosi del vaccino, per questo non è stata definita una data precisa per l’inizio della nuova mossa per attrarre i viaggiatori.

Mausoon ha comunque confermato che molto presto verranno permessi “viaggi senza restrizioni per i visitatori che sono completamente vaccinati“. Sempre in base ai dati forniti dal ministro, il 90% dei lavoratori del comparto turistico della capitale Malé e il 53% dell’intera popolazione dell’arcipelago ha subito un grave colpo a causa della pandemia e, per questo motivo, il governo ha tentato fin dalle prime chiusure in piena crisi da Covid 19 una serie di iniziative per portare di nuovo i turisti alle Maldive.

Infatti, a settembre 2020 aveva lanciato il “Maldives Border Miles“, un programma fedeltà con cui, durante una cerimonia virtuale, Mausoom aveva premiato i turisti abituali dell’arcipelago. Ma non soltanto. Dal primo dicembre dello scorso anno, i viaggiatori hanno la possibilità di guadagnare punti in base alla frequenza e alla durata delle loro visite nel Paese tropicale con punti extra accumulabili durante occasioni speciali.

Il sito web dedicato a questa particolare iniziativa spiega che i turisti iscritti al programma ottengono punti per ogni ingresso alle Maldive e, non appena raggiungono il livello massimo di ricompense, hanno diritto a privilegi e vantaggi “sorprendenti”.

Insomma, la possibilità di vaccinarsi gratuitamente contro il Covid 19 all’inizio di una vacanza maldiviana è un’iniziativa che si inserisce nel più ampio corredo di strategie messe in atto dall’arcipelago per rilanciare il turismo e, di conseguenza, l’economia nazionale.