iStock Spiaggia Canneto, Lipari

Viaggiare in traghetto è molto più che un semplice spostamento: è un’esperienza che unisce fascino dei porti, orizzonte infinito del mare e attesa della destinazione che si avvicina all’orizzonte.

Negli ultimi anni sempre più viaggiatori stanno riscoprendo il piacere di raggiungere le loro mete italiane preferite via mare, trasformando la traversata in un vero e proprio momento di vacanza.

Secondo alcuni dati di tendenza 2025 di Ferryscanner – compagnia di viaggio dove prenotare viaggi in traghetto – alcune destinazioni italiane si distinguono per popolarità tra chi sceglie questa modalità di viaggio, segno che la vacanza “island style” continua ad attirare visitatori da tutta Italia e anche dall’estero.

Le destinazioni italiane più prenotate raggiungibili in traghetto

Tra le mete italiane più gettonate ci sono senza dubbio alcune isole e località costiere dal fascino unico. Al primo posto tra le destinazioni italiane più prenotate troviamo Favignana, nel cuore delle Egadi: piccola perla siciliana famosa per le acque cristalline e le calette rocciose spettacolari come Cala Rossa.

Un’altra icona delle vacanze in mare è Capri, celebre per i suoi faraglioni (Stella, di Mezzo e di Fuori), la Grotta Azzurra e l’eleganza senza tempo. La comodità di raggiungerla in traghetto la rende una scelta frequente per mete estive e weekend di relax.

Nell’arcipelago delle Isole Pontine spicca Ponza, la più grande e amata per i suoi scenari naturali, le baie suggestive e il centro vivace. Anche Positano e Amalfi, simboli della Costiera Amalfitana, ricevono molte prenotazioni da chi sceglie il traghetto come mezzo di trasporto. Queste tratte collegano facilmente i porti principali con paesaggi costieri di grande impatto visivo.

Sempre nel mare Tirreno, Lipari, dell’arcipelago delle Isole Eolie, è una meta perfetta per chi in vacanza cerca un mix di natura incontaminata, borghi pittoreschi e acque ideali per snorkeling e immersioni.

Anche Pantelleria, definita la “Perla Nera del Mediterraneo” per i suoi paesaggi vulcanici, si afferma come meta originale e affascinante, ideale per viaggiatori in cerca di autenticità.

Infine, Olbia, uno degli accessi principali alla Costa Smeralda in Sardegna, è spesso scelta come meta di viaggio “island style” per esplorare spiagge e località celebri come Capriccioli o Porto Cervo, raggiungibili con comodità via mare tramite escursioni o noleggio di gommoni e barche o da terra con pochi minuti d’auto una volta sbarcati.

iStock

Perché sempre più viaggiatori scelgono il traghetto

L’aumento delle prenotazioni per le tratte in traghetto riflette un cambiamento nelle preferenze di viaggio: molti scelgono questa soluzione perché consente di combinare spostamento e scoperta, vivendo il mare come parte integrante dell’esperienza. La traversata diventa così una parte del viaggio, una pausa lenta rispetto ai ritmi frenetici dei trasporti più veloci, che permette di rilassarsi e godersi l’arrivo – e non solo la destinazione scelta – con calma.

Inoltre, raggiungere località insulari e costiere via traghetto offre spesso flessibilità di orari e porti di imbarco, permettendo di scegliere tra varie opzioni e adattare l’itinerario alle proprie esigenze. Questo è particolarmente comodo durante i periodi di alta stagione, quando l’organizzazione anticipata può fare la differenza per trovare la tratta più adatta alle proprie date.