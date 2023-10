“Un Posto al Sole”: questo autunno potrai dormire dentro Palazzo Palladini

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Fonte: Airbnb Dormire una notte all'interno di Palazzo Palladini

Si chiama cineturismo, ed è quella tendenza di viaggio che invita gli avventurieri a girare il globo in lungo e in largo per calcare le orme dei protagonisti di serie televisive e film. Bar, ristoranti, piazze e strade che si sono trasformate nei set delle nostre pellicole del cuore, e poi ancora edifici, location e studi cinematografici che hanno aperto le loro porte e che consentono alle persone di vivere esperienze suggestive ed emozionanti, proprio come quelle viste sullo schermo.

Ed è agli amanti del piccolo schermo che oggi ci rivolgiamo, per parlarvi di un’esperienza Made in Italy che vi consentirà di trascorrere una notte all’interno di un luogo simbolo di una delle più celebri e apprezzate soap opere italiane. Stiamo parlando di Palazzo Palladini, proprio l’edificio che fa da sfondo alle storie dei protagonisti di Un Posto al Sole.

Grazie a una collaborazione tra Airbnb, Fremantle e RAI, questo autunno sarà possibile soggiornare all’interno della location, situata a Posillipo, dove la serie è ambientata. Ecco tutto quello che c’è da sapere per prenotare, vivere e condividere un’esperienza incredibilmente unica.

Bentornati a Posillipo, tra le stanze di Palazzo Palladini

Il nostro viaggio di oggi ci conduce in uno dei luoghi più affascinanti e suggestivi della città di Napoli. Stiamo parlando di Posillipo, di quel quartiere residenziale adagiato su una collina verdeggiante che offre una vista mozzafiato su tutto il Golfo della città. Proprio qui, tra edifici eleganti e ristoranti ricercati, spicca una splendida dimora monumentale seicentesca che si staglia, con tutta la sua magnificenza, tra la terra e il mare.

Si tratta di Villa Volpicelli, uno degli edifici più belli di Posillipo, che cattura l’attenzione di tutti i viaggiatori che raggiungono il quartiere del capoluogo campano. La dimora è nota al vasto pubblico italiano perché questa è stata scelta come location per ambientare le vicende della soap opera di Rai 3, Un Posto al Sole.

Se fino a questo momento la villa, nota a tutti come Palazzo Palladini, è stata ammirata e fotografata dagli appassionati della serie solo all’esterno, a partire da quest’autunno sarà possibile visitare anche i suoi interni e non solo. La location, infatti, è stata inserita nella categoria Dimore Storiche di Airbnb e sarà presto prenotabile. Ad accogliere gli ospiti che arriveranno fin qui ci sarà Patrizio Rispo, l’attore che interpreta Raffaele, l’iconico custode di Palazzo Palladini.

Fonte: Ph Giuseppe D'Anna Fremantle

Una notte nel palazzo di Un Posto al Sole: come prenotare

La notizia era stata in qualche modo annunciata: nel corso degli ultimi episodi, infatti, uno dei personaggi della soap aveva scelto di mettere in affitto su Airbnb una stanza dell’appartamento La Terrazza. E ora, per i milioni di fan che da più di 25 anni seguono le vicende di Un Posto al Sole, sarà davvero possibile dormire all’interno di quella camera a Palazzo Palladini. Come abbiamo anticipato, ad accogliere gli ospiti ci sarà il custode Raffaele.

Le persone interessate a vivere questa esperienza, potranno inoltrare una richiesta di prenotazione a partire da martedì 17 ottobre (ore 11.00) sul sito ufficiale di Airbnb. Il soggiorno di una notte, per un massimo di due persone, è previsto invece il 7 novembre e sarà prenotabile al costo di soli 10 euro.

Ad attendere i due fortunati fan che arriveranno a Palazzo Paladini ci sarà Patrizio Rispo, un host di eccezione che accoglierà gli ospiti con un aperitivo di benvenuto sulla terrazza. I viaggiatori potranno poi scoprire le tradizioni della città assaporando una vera pizza napoletana con una cena per due persone. Potranno, inoltre, prendere parte a una visita esclusiva degli studi dove viene girata la serie e diventare comparse di Un Posto al Sole per un giorno.