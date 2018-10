Bono sceglie la Sardegna come meta per le vacanze d’autunno

editato in: da

Approfittando del bel tempo che ancora staziona nel Belpaese, Bono, il cantante degli U2, ha deciso di concedersi un po’ di relax in Sardegna.

Una personalità del genere però deve necessariamente tutelare la propria privacy. Nei limiti del possibile, dunque, il frontman degli U2 è riuscito a tenere nascoste le tappe di questa mini vacanza italiana.

Stando a quanto riportato da L’Unione Sarda, sarebbe sbarcato in gran segreto all’aeroporto di Cagliari-Elmas nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 settembre. Al momento è ospite del Forte Village, uno degli hotel più belli della Sardegna, circondato da comfort e lusso in quel di Santa Margherita di Pula, a circa 40 km da Cagliari.

Qualche fan ritiene d’aver avvistato The Edge in barca a Cagliari, proprio nel giorno dell’arrivo di Bono. Nessuna conferma però si ha sulla sua presenza, così come su quella della moglie del cantante, Ali. Di certo la Sardegna offre innumerevoli luoghi da visitare e, prima di ripartire per la Danimarca, Bono proverà a indossare gli abiti del turista per un po’. Non è da escludere però un ritorno in tali magnifiche zone, considerando anche come sia più semplice oggi raggiungere Cagliari dalla sua Dublino, con le nuove tratte dirette inaugurate da Ryanair.

La lunga costa di Santa Margherita di Pula è molto nota tra i turisti, con la spiaggia che si affaccia sul golfo e offre un assoluto relax, circondati da sabbia finissima. Ideale inoltre per gli appassionati di snorkeling, dati gli splendidi fondali. Dopo ore al sole però un po’ d’ombra può rappresentare l’ideale. Qualche fortunato fan potrebbe dunque imbattersi in Bono intento a riprendere fiato nella frescura della grande pineta sita tra la cittadina e la spiaggia.

Per un turismo culturale, invece, al leader degli U2 si consiglia l’antichissima città di Nora, le cui origini si perdono nel tempo e nelle leggende. Il suo centro urbano risale all’VIII secolo a.C. e fu realizzato dai fenici.

Con i suoi 58 anni, pare difficile pensare che Bono voglia cimentarsi per la prima volta con il windsurf ma, fosse anche solo per ammirare i talenti sardi all’opera, potrebbe recarsi presso la spiaggia di Su Guventeddu, con una chiesa del XII secolo da ammirare. Per un totale relax infine ecco la laguna di Nora, composta da piccole isole e canali. Un paradiso naturale a pochi minuti dal resort della superstar.

Gli U2 sono una delle band più amate al mondo e l’Italia, da questo punto di vista, non fa differenza. Uno stuolo di fan si precipiterà al Forum di Assago per l’Experience+Innocence Tour 2018 del gruppo, che si esibirà per quattro date, l’11, il 12, il 15 e il 16 ottobre. Chance di trovare ancora biglietti in vendita? Nessuna. Le tappe sono infatti tutte sold out.