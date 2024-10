TTG 2024. le novità delle regioni italiane alla fiera di Rimini

Fonte: 123RF Le novita delle regioni italiane al TTG di Rimini 2024

All’edizione 2024 del TTG di Rimini saranno presenti gli stand di tutte le regioni italiane, pronte a presentare ciascuna almeno una novità. La fiera più importante del turismo in Italia è, infatti, l’occasione perfetta per fare annunci, per festeggiare anniversari e ricorrenze, per fare il punto sulla situazione turistica e anticipare cosa ci aspetterà nei mesi (o anni) a venire.

La Valle d’Aosta al TTG di Rimini

Il comparto turistico valdostano approda a Rimini in occasione di TTG Travel Experience con uno stand rinnovato nel quale saranno presenti, oltre ai rappresentanti dell’Assessorato Turismo, Sport e Commercio, 13 co-espositori provenienti dal territorio regionale. In occasione della fiera il tema principale sarà l’inverno, saranno illustrate le date di apertura di tutti i comprensori sciistici della regione. La Coppa del Mondo di Sci alpino discesa e SuperG femminile a La Thuile e la Coppa del Mondo di Snowboardcross a Cervinia sono solo la punta dell’Iceberg di una stagione che si preannuncia all’insegna delle grandi emozioni degli sport invernali.

Il Piemonte al TTG di Rimini

L’annuncio più importante che sarà dato durante la manifestazione romagnola riguarderà gli eventi per il bicentenario del Museo Egizio di Torino. L’evento segna l’inizio di una nuova era per quello che è stato il primo mjseo al mondo – anche prima di quello del Cairo – dedicato all’antico Egitto, che ospita 12mila reperti raccolti finora. Il museo è in fase di riorganizzazione ed entro la fine di ottobre proporrà agli ospiti nuove sale, nuovi allestimenti, nuovi spazi e tanti eventi che si protraranno fino al 2025. Ma il Piemonte celebra anche i dieci anni di iscrizione di Langhe, Roero e Monferrato nella lista dei patrimoni Unesco e farà un’analisi dell’impatto finora.

L’Umbria al TTG di Rimini

Tantissimi i temi trattati allo stand della regione Umbria quest’anno. Dal turismo rurale all’artigianato, dagli itinerari gastronomici alla scoperta delle città meno battute dal turismo di massa come Foligno e Todi.

La Toscana al TTG di Rimini

Anche quest’anno la regione Toscana sarà al TTG di Rimini e numerosi sono gli appuntamenti che mettono in luce l’innovazione e la tradizione del suo comparto turistico nelle tre giornate di fiera. Innanzitutto, si punta sulle vacanze in famiglia e saranno presentati i sette valori fondamentali che orientano l’offerta turistica toscana per le famiglie, al fine di garantire un turismo sicuro, inclusivo e radicato nel territorio, con impegni concreti per migliorare l’accessibilità, valorizzare le esperienze locali e promuovere la sostenibilità ambientale. Si andrà anche alla scoperta delle storiche botteghe, dei nuovi distretti creativi, dove l’artigianato artistico diventa il fulcro di un turismo esperienziale che connette i visitatori alla tradizione e all’innovazione locali. Saranno presentati nuovi itinerari tematici che consentiranno di scoprire territori meno conosciuti, promuovendo un turismo diffuso e sostenibile in tutta la regione.

La Sardegna al TTG di Rimini

La Sardegna porterà fisicamente nel proprio stand in fiera i suoi tesori, dalle eccellenze dell’artigianato ai prodotti enogastronomici fino alle tradizioni culturali e archeologiche, sarà insomma un vero e proprio viaggio esperienziale alla scoperta dell’isola. La grande novità sarà la possibilità per i visitatori di vivere un’esperienza immersiva, grazie alla presenza diretta di tutti gli elementi rappresentati, che offriranno un assaggio autentico dell’isola. La Sardegna presenterà una strategia turistica focalizzata sulla qualità, sostenibilità e destagionalizzazione, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze del territorio attraverso una promozione mirata a mercati internazionali e nazionali di fascia alta. Lo stand ospiterà la presentazione dell’Isola di Sant’Antioco, con i suoi prodotti tipici, e due imperdibili degustazioni, una dedicata ai formaggi e l’altra ai vini tipici della Sardegna. Un’ulteriore iniziativa sarà la promozione della manifestazione Saboris Antigus, dedicata alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche e artigianali di due storiche regioni della Sardegna centro-meridionale: la Trexenta e il Sarcidano.

La Sicilia al TTG di Rimini

Uno stand futuristico, una galleria del tempo, un luogo innovativo dentro cui ritrovare e rivivere le memorie di un passato glorioso, ascoltare i suoni di una terra cantata e amata da poeti e musicisti, gustare i sapori del mare e della campagna, di una cucina popolare e barocca, essenziale e ricercata.

Immergersi nelle sue acque, risalire i suoi pendi, volare nel suo cielo.

La Basilicata al TTG di Rimini

Sono due i temi al centro dei piani turistici della regione Basilicata al TTG di Rimini quest’anno: il turismo delle passioni e Route Basilicata. Nel corso del TTG sarà presentata la nuova piattaforma online dove sono censite, per il momento, 16 passioni. Se la vostra passione è l’astronomia, sul sito è indicato dove andare e con chi condividere la passione. E per chi è in cerca di idee, viene in aiuto l’intelligenza artificiale. La Route Basilicata è, invece, un viaggio tra alcuni dei Borghi più belli d’Italia e in ben cinque Parchi Naturali, su vette frastagliate e valli incantevoli, attraverso campi colorati e calanchi aridi, tra luoghi di culto e panorami mozzafiato, in un dialogo costante con la storia e le tradizioni. Un’esplorazione pensata per avvicinare il viaggiatore all’essenza più profonda di questa terra, per lasciarsi avvolgere dall’anima e dall’ospitalità di una regione che ha tanto da offrire.