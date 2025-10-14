Il turismo sta cambiando: quali sono i nuovi trend

Abbiamo intervistato Luca Lambertini, Direttore HeyLight di Compass Banca, che ci ha illustrato le nuove tendenze degli italiani

Giornalista, viaggia fin da quando era bambina e parla correntemente inglese e francese. Curiosa, autonoma e intraprendente, odia la routine e fare la valigia.

Al TTG 2025 di Rimini abbiamo intervistato Luca Lambertini, Direttore HeyLight, Compass Banca, che ha appena annunciato un’importante partnership con il Gruppo Bluvacanze.

Nel corso dell’incontro, gli abbiamo chiesto un’analisi sui dati delle vacanze estive appena concluse, che hanno registrato numeri superiori rispetto all’anno precedente. Si conferma inoltre la crescente tendenza alla destagionalizzazione: il 75% degli italiani ha usufruito di una vacanza e tre viaggiatori su quattro hanno scelto una destinazione all’interno del territorio nazionale.

Abbiamo poi approfondito il tema della spesa sostenuta dagli italiani per le vacanze, visto che il budget sembra essere imprescindibile nella scelta della meta di viaggio, e di anticiparci le tendenze future, in fatto di forme di pagamento di cui Compass è esperta, tanto da offrire la propria soluzione HeyLight, che consente di realizzare un sogno con maggiore flessibilità.