La trasformazione digitale di Bluvacanze

Cambiano i target e il mondo del consumo. Ecco perché, da qualche mese, Bluvacanze ha deciso di intraprendere un percorso di progressiva digitalizzazione trasformando il modo di comunicare con i clienti attraverso contenuti trasversali al semplice acquisto di un viaggio. Tra le novità, i podcast su consigli e informazioni, ma anche un nuovo accordo con HeyLight di Compass Banca per far sì che il cliente possa scegliere il metodo di pagamento che più gli si confà in un determinato momento della propria vita. Abbiamo incontrato Marco Orlandi, Chief Digital Consumer Experience Officer del Gruppo Bluvacanze a Rimini durante TTG Travel Experience 2025 per farci raccontare come stanno cambiando le prenotazioni delle vacanze.