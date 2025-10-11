Burioni, Emilia-Romagna: “L’Italian lifestyle è quello che ci viene richiesto di più”

Giornalista, viaggia fin da quando era bambina e parla correntemente inglese e francese. Curiosa, autonoma e intraprendente, odia la routine e fare la valigia.

Rimini si conferma un punto di riferimento per il TTG anche a livello internazionale in quanto è una grande vetrina turistica per le Regioni italiane e per l'Emilia-Romagna, che la scorsa estate ha registrato un boom di turisti provenienti dall'estero, Polonia in primis. La fiera è l'occasione per presentare oltre al territorio e all'Italian lifestyle anche le novità dell'offerta turistica. La Regione si sta concentrando sul tema della Sport Valley, che non è solo motori ma che è legato alle grandi federazioni sportive che muovono importanti flussi turistici, ma anche su importanti eventi, primo fra tutti Routes Europe 2026, la prima fiera dedicata al mondo dell'aviazione che si svolgerà proprio a Rimini. Ne abbiamo parlato con Emanuele Burioni, Direttore APT Servizi della Regione Emilia-Romagna.