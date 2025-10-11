Cacciapuoti, Trenitalia: “Porteremo l’eccellenza del Frecciarossa sui binari europei”

Giornalista, viaggia fin da quando era bambina e parla correntemente inglese e francese. Curiosa, autonoma e intraprendente, odia la routine e fare la valigia.

L’ETR 1000, meglio conosciuto come Frecciarossa 1000, è da poco stato annunciato e al TTG di Rimini ci siamo fatti raccontare direttamente da Francesco Cacciapuoti, Direttore Sales di Trenitalia, in cosa è diversa questa nuova generazione di treni. Se la livrea è la stessa, è all’interno che ha un’innovazione spinta con maggiore comfort e servizi personalizzati a bordo. Ma è anche un treno più efficiente e sostenibile: il 97,1% è fatto di materiali riciclabili. Inoltre, è stato studiato per poter viaggiare sulla rete ferroviarie non soltanto italiana ma su sette reti europee, consentendo presto ai viaggiatori di muoversi liberamente in un’Europa sempre più vicina.