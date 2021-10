Una carrozza di Trenord diventa un’opera d’arte

Un posto prenotato sul treno, con vista finestrino, può trasformarsi in una vera e propria esperienza che passa attraverso l’ammirazione di paesaggi e panorami che, alternandosi, si susseguono chilometro dopo chilometro. Ma c’è un’altra avventura che i passeggeri possono vivere già da ora, ed è quella di viaggiare su carrozze trasformate in opere d’arte.

È successo in Italia: un convoglio di Trenord sta ospitando l’installazione Paesaggi Imprevisti dell’artista croato Igor Eškinja. Ci sono parole, colori e immagini, ci sono visioni e sensazioni uniche da vivere in quello che si è già trasformato in un viaggio inedito e straordinario, all’interno di un altro viaggio.

L’obiettivo del progetto, nato dalla collaborazione tra BienNoLo e Trenord, è quello di portare l’arte contemporanea fuori dagli istituti culturali e museali. Per renderla più accessibile, affinché entri di diritto nella quotidianità di tutti. E quale luogo migliore se non quello del treno, crocevia di persone, impegni, sogni e speranze, poteva essere scelto?

L’arte è stata fatta salire su un treno in corsa tra le linee Como-Saronno-Milano, Milano-Asso e S1 Saronno-Milano-Lodi, e purtroppo di tratta solo di un’esposizione temporanea pensata per celebrare il BienNoLo, la biennale d’arte contemporanea che si tiene a fino al 10 ottobre a Nolo, Milano.

A firmare questo viaggio fatto di colori, immagini e parole, è stato Igor Eškinja, l’artista croato che ha pensato bene di creare un’installazione che raccontasse questa relazione tacita e straordinaria tra gli interni del treno e il paesaggio che scorre velocemente fuori dal finestrino. Una visione d’insieme frammentata che cattura e coinvolge lo sguardo del visitatore tra luci, ombre e immagini che sembrano un continuo divenire.

Chiunque voglia salire a bordo di Trenord per ammirare l’opera e vivere questa esperienza fatta di Paesaggi Imprevisti, può consultare gli orari del treno sul sito web, o sui canali social, per verificare in tempo reale tratte e orari in cui viaggia questo convoglio.

Inoltre, finché l’installazione sarà attiva, sarà possibile incontrare sul treno anche delle guide di BienNolo – negli orari tra le 12 e le 20 – che spiegheranno l’opera Igor Eškinja e accompagneranno gli ospiti di Trenord in un viaggio inedito e straordinario.