Il Treno dei Presepi è una delle iniziative più caratteristiche del periodo natalizio in Friuli Venezia Giulia, un’esperienza suggestiva che unisce la scoperta di luoghi ricchi di fascino alla magia delle tradizioni invernali.

Il convoglio storico parte da Gemona e raggiunge Sacile seguendo un itinerario d’altri tempi, immerso nel paesaggio montano e collinare, con una tappa dedicata all’incantevole borgo di Poffabro, famoso per i presepi artigianali.

L’evento si svolge l’8 dicembre e richiama ogni anno viaggiatori, famiglie e appassionati di storia ferroviaria che desiderano vivere il Natale in modo autentico.

Storia, atmosfere alpine e tradizioni popolari

Il viaggio inizia alla stazione di Gemona del Friuli alle 08:15, quando il treno storico rimette in moto il fascino delle carrozze d’epoca e percorre un paesaggio che, con l’arrivo dell’inverno, sembra rallentare e riflettere lo spirito delle festività. L’arrivo a Maniago è previsto per le 09:59 e, da qui, i passeggeri possono raggiungere Poffabro, dove il treno si ferma per quasi tre ore, fino alle 12:53. Il convoglio riparte quindi verso Budoia Polcenigo alle 13:46 e conclude la sua corsa a Sacile alle 14:07, dove si apre la seconda parte dell’esperienza.

Il ritorno è programmato nel tardo pomeriggio: si riparte da Sacile alle 17:38, si attraversano nuovamente le stazioni di Budoia Polcenigo e Maniago, e si fa rientro a Gemona del Friuli alle 20:53, chiudendo così una giornata scandita da luci, mercatini e profumi di festa.

Poffabro, il borgo che diventa un presepe vivente

Il cuore più poetico dell’esperienza è senza dubbio Poffabro, uno dei borghi più affascinanti del Friuli, dove la tradizione del presepe è radicata e condivisa da tutta la comunità. Nel periodo natalizio il centro abitato si trasforma in un museo a cielo aperto, con centinaia di presepi realizzati a mano dagli abitanti e collocati in ogni angolo: balconi, finestre, scale, cortili, portici e vecchie stalle. I materiali utilizzati sono quelli della tradizione locale, capaci di armonizzarsi con le architetture in pietra e legno che caratterizzano il borgo.

Passeggiare tra le vie di Poffabro significa vivere un percorso esperienziale che evoca l’infanzia, le radici rurali e il silenzio delle piccole comunità di montagna. Durante l’inverno, la possibile presenza di neve contribuisce a rendere il paesaggio ancora più fiabesco, mentre le luci e la cura delle scenografie rendono la visita un appuntamento imperdibile per chi ama il Natale artigianale.

Sacile, scenografia urbana delle feste

Nel pomeriggio il viaggio conduce a Sacile, elegante cittadina lungo il Livenza e conosciuta come “il giardino della Serenissima” per l’estetica armoniosa, ispirata all’architettura veneziana. Durante le festività, si veste di luci, decorazioni e installazioni che trasformano le piazze e le vie dello shopping in un percorso incantato, dove storia e atmosfera convivono in modo equilibrato.

L’appuntamento natalizio comprende allestimenti diffusi, eventi, musica e iniziative dedicate a famiglie e bambini, come la celebre Piazza dei Balocchi in Piazza Manin. Nei pressi di Corte Palazzo Ragazzoni sono inoltre presenti le Casette del Gusto, uno spazio enogastronomico dove degustare specialità tipiche, prodotti locali e sapori legati alla tradizione invernale.

Informazioni utili e costi dei biglietti

L’iniziativa prevede tariffe accessibili per tutti, con particolare attenzione alle famiglie. Il costo del biglietto è di 15 euro per gli adulti e 7,50 euro per i ragazzi dai 4 ai 12 anni non compiuti. I bambini fino ai 4 anni viaggiano gratis, senza assegnazione del posto a sedere, secondo la consueta modalità delle iniziative ferroviarie storiche.