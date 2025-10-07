La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Anche quest'anno tornano gli amatissimi treni di natale

Sempre più persone scelgono di lasciare l’auto a casa e di spostarsi in treno, soprattutto in occasione degli eventi più belli, evitando così lo stress del traffico e della ricerca di un parcheggio. Viaggiare in treno, infatti, non significa stress: al contrario, è un’occasione per rallentare, ammirare i paesaggi in tutta comodità e, allo stesso tempo, ridurre la propria impronta di carbonio.

Anche quest’anno tornano gli amatissimi Treni di Natale, pronti a portarvi nelle più belle località italiane dove respirare l’atmosfera natalizia e scoprire le tradizioni locali, dai presepi ai temutissimi Krampus.

Sentite già il profumo di cannella nell’aria? Ecco tutte le partenze dei Treni di Natale per l’inverno 2025!

Treno dei Mercatini di Natale: da Sulmona a Roccaraso

Il Treno dei Mercatini di Natale parte da Sulmona e sale verso le montagne d’Abruzzo, attraversando borghi sospesi nel tempo e paesaggi innevati. Due itinerari alternati collegano Sulmona a Roccaraso e Campo di Giove nei mesi che precedono il Natale; successivamente, la tratta si estende fino a Castel di Sangro.

Durante le soste è possibile visitare tradizionali mercatini natalizi, assaggiare le specialità locali e godersi l’atmosfera festosa dei paesi abruzzesi, mentre il viaggio in treno diventa un’esperienza emozionante: panorami spettacolari, il lento avanzare sull’altopiano, il contrasto tra la valle e la neve che si addensa.

Il primo treno partirà il 23 novembre, a seguire le date in programma sono il:

29 novembre

30 novembre

6 dicembre

7 dicembre

8 dicembre

13 dicembre

14 dicembre

20 dicembre

21 dicembre

Treno Storico dei Krampus: da Trieste a Tarvisio

Il Treno dei Krampus, invece, parte il 5 dicembre 2025 da Trieste e arriva fino a Tarvisio in occasione della festa di San Nicolò, offrendo un’esperienza unica fra folklore, suggestione e antiche leggende.

A bordo si viaggia su carrozze Centoporte degli anni ’30 con locomotiva, godendo di comfort retrò mentre ci si avvicina al momento clou: la sfilata dei Krampus, creatura mascherata, rumorosa, inquietante e affascinante, che sfila nelle strade di Tarvisio terrorizzando tutti!

Treno dei Presepi e dei Mercatini di Natale: da Gemona del Friuli a Sacile

L’8 dicembre 2025, salite sul Treno dei Presepi e dei Mercatini di Natale che, in partenza da Gemona del Friuli, arriverà a Sacile passando per Poffabro, Polcenigo (e talvolta Maniago/Budoia). Si tratta di un itinerario che sfiora borghi piccoli, raccolti, dove i presepi artigianali adornano finestre, piazze e vicoli. I mercatini offrono invece oggetti fatti a mano e specialità locali.

Durante il tragitto si ascoltano approfondimenti su storia, tecnica ferroviaria e cultura locale grazie all’Associazione Museo Stazione Trieste Campo Marzio, che dà voce alle ferrovie come patrimonio vivo.

Treno dei Mercatini di Natale: da Sulmona a Castel di Sangro

Dal 26 al 30 dicembre 2025, partirà il treno di Natale da Sulmona a Castel di Sangro. Nel corso del tragitto sono previste due soste: una a Castel di Sangro, dove si intrecciano tradizione, paesaggio e atmosfera natalizia fra luci, bancarelle e centro storico, e una a Campo di Giove, ideale per un ristoro lento in un borgo montano immerso nella neve.

Il viaggio offre non solo scenari da cartolina, con le montagne, gli altipiani e i panorami innevati che accompagnano i binari, ma anche momenti di convivialità, animazione nei paesi, musica natalizia e mercatini con prodotti locali.

Espresso Natale: da Roma ad Arezzo

L’Espresso Natale è il treno domenicale che, dal 30 novembre al 28 dicembre 2025, collega Roma Termini ad Arezzo per condurre i viaggiatori direttamente nel cuore del Villaggio Tirolese nei Mercatini di Natale di Piazza Grande. Si parte alle 8:30 del mattino, attraversando le colline umbre in carrozze addobbate a tema natalizio, con musica, servizio bar a bordo e un piccolo omaggio per ogni passeggero; arrivo previsto ad Arezzo poco dopo mezzogiorno, rientro in serata.

Espresso Monaco – Edizione Mercatini di Natale

Infine, il 12 e 14 dicembre 2025 parte anche l’Espresso Monaco nella sua edizione natalizia. Promosso da FS Treni Turistici Italiani, il treno notturno parte da Roma e attraversa le Alpi, toccando tappe suggestive come Verona, Bolzano, Bressanone, Vipiteno e Brennero, mentre si dirige verso i celebri mercatini natalizi europei.