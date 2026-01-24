Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

La neve ha già imbiancato moltissime mete italiane ed è il periodo perfetto per una fuga all’insegna del relax in alta quota alternato al divertimento sulle piste da sci. Se si conta che San Valentino quest’anno cade proprio di sabato e che il Carnevale anima l’Italia intera negli stessi giorni di febbraio, non ci resta che programmare il prossimo viaggio tra le nevi.

E se a tutto ciò aggiungiamo il fatto che raggiungere splendide località in treno, la scelta più responsabile, costa ancora meno, allora è il momento di preparare i bagagli (o semplicemente lo zaino) per partire. Sì, perché chi decide di viaggiare con i treni Alta Velocità di Italo può approfittare di un’offerta molto interessante: 400.000 posti sono scontati dal -10% al -30%. Si può accedere al vantaggio prenotando entro le ore 11.00 del 26 gennaio e utilizzando il codice promo “NEVE”. La promozione comprende i viaggi dal 3 febbraio al 25 marzo 2026, per biglietti in Smart e Prima Business. Inoltre, è valida per la tariffa Low Cost ed è soggetta a disponibilità, applicabile solo per l’acquisto di un biglietto treno ITALO AV e/o treno ITALO AV + bus ITABUS. Ecco dove vivere la magia dei paesaggi innevati più incantevoli: noi vi consigliamo queste tre destinazioni.

Trento, tra neve e castelli

Trento è la scelta ideale per chi desidera alternare sci, romanticismo e cultura nel periodo in cui si concentra sia la festa degli innamorati, sia l’occasione ideale per la settimana bianca. Dal centro storico si raggiungono facilmente (con le navette) le piste di Monte Bondone, perfette sia per sciatori esperti sia per chi vuole provare a muovere i primi passi sulla neve, ma anche per ciaspolate panoramiche.

A febbraio l’atmosfera è intima e suggestiva, ideale per un weekend di San Valentino tra passeggiate lungo l’Adige e cene nei locali storici. Da non perdere il Castello del Buonconsiglio, che in inverno regala un colpo d’occhio ancora più scenografico, e il MUSE, perfetto anche nelle giornate più fredde. Trento è sempre elegante e ben collegata, una base perfetta per vivere la montagna innevata senza rinunciare alla città e con Italo raggiungerla è ancora più economico e comodo: in molte giornate si trovano biglietti in promozione da Milano Centrale a Trento a soli 17,90 euro.

Bolzano, tra mercatini invernali e piste vicinissime

Bolzano è una delle mete alpine più complete per una fuga invernale in treno. Chi cerca l’avventura sulla neve può raggiungere in pochi minuti dal centro le piste di Renon, Val Gardena e Alpe di Siusi, tra le più amate delle Dolomiti, mentre chi vuol vivere le atmosfere vibranti della città può passeggiare lungo il centro storico, che a febbraio, a in particolare nel periodo di Carnevale, vede animarsi tra portici, botteghe e caffè eleganti.

Il Museo Archeologico dell’Alto Adige, dove si trova Ötzi (la celebre mummia dei ghiacci), è una tappa imperdibile, così come una passeggiata lungo il Talvera con le Dolomiti ad incorniciare il paesaggio. Un motivo in più per raggiungere Bolzano? Da Milano Centrale, a bordo dei treni Italo si spendono in molte giornate soltanto 21,50 euro.

Rovereto, la perla slow del Trentino

Rovereto è una sorpresa invernale per chi ama viaggiare lontano dalla folla. Elegante e tranquilla, è perfetta per una fuga slow tra cultura e natura, con le piste del Monte Baldo facilmente raggiungibili per cimentarsi con sport come sci e snowboard, ma anche per ammirare panorami spettacolari sul Lago di Garda in versione invernale. Il centro storico custodisce gioielli come il MART – Museo di arte moderna e contemporanea, che rende Rovereto una meta ideale anche per chi cerca stimoli culturali.

A febbraio e marzo l’atmosfera è tranquilla e autentica, perfetta per coppie o per viaggiatori curiosi di scoprire le perle italiane meno battute dal turismo di massa. Arrivare a Rovereto da Milano, con la promozione Italo, costa solo 17,90 euro!