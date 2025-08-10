Ufficio stampa Il treno Espresso Monaco verso l’Oktoberfest

L’Oktoberfest è una delle feste popolari più amate e conosciute d’Europa, capace di richiamare ogni anno milioni di visitatori provenienti da tutto il mondo. Per l’edizione 2025 della kermesse, raggiungere Monaco di Baviera sarà ancora più semplice, veloce e comodo grazie a un collegamento ferroviario diretto dalla città di Roma, pensato per chi vuole vivere la festa senza stress e con un tocco di comfort in più.

FS Treni Turistici Italiani, parte del Gruppo FS Italiane, ha introdotto l’Espresso Monaco, un treno notturno che combina la praticità, i paesaggi mozzafiato e i momenti di intrattenimento già durante il viaggio. Non si tratta solo di un mezzo di trasporto, ma di una vera e propria avventura che accompagna i passeggeri e i curiosi verso il cuore pulsante della Baviera, dove birra, musica e tradizione li attendono a braccia aperte.

Con l’Espresso Monaco, FS Treni Turistici Italiani trasforma il viaggio per l’Oktoberfest in un’esperienza completa. Che si parta per una fuga tra amici o per una vacanza culturale, questo treno rappresenta il modo più comodo e festoso per raggiungere Monaco di Baviera nel periodo più vivace dell’anno.

Un viaggio diretto e confortevole verso l’Oktoberfest

L’Espresso Monaco partirà da Roma Termini alle ore 19:57 (venerdì 26 settembre e venerdì 3 ottobre) e arriverà a Monaco di Baviera al mattino successivo, dopo essersi fermato anche a Verona e aver attraversato alcune delle città e località più affascinanti lungo tutta la tratta: Trento, Bolzano, Bressanone, Fortezza, Vipiteno, Colle Isarco, Brennero, Innsbruck e Garmisch-Partenkirchen.

Il ritorno da Monaco è previsto la domenica successiva a ogni partenza, ovvero il 28 settembre e il 5 ottobre, con partenza alle 15:30. In questo modo, i viaggiatori avranno tutto il tempo per godersi la festa senza preoccuparsi del rientro immediato.

A bordo, FS Treni Turistici Italiani ha pensato a diverse soluzioni di viaggio tra cui scegliere: cuccette da 4 o 6 posti, prenotabili anche a uso esclusivo, vagoni letto uso singolo o doppio e carrozze a scompartimento. Non manca la carrozza ristorante, dove sarà possibile gustare piatti caldi e specialità, e un servizio di intrattenimento dedicato per rendere il tragitto ancora più piacevole.

Festa e tradizione già durante il viaggio

Uno degli elementi che rendono unico questo collegamento è la meravigliosa atmosfera di festa che si respira già in treno. Durante il viaggio, infatti, i passeggeri potranno partecipare a degustazioni di birre artigianali e godersi un programma di intrattenimento pensato per entrare subito nel vero spirito dell’Oktoberfest.

Il prezzo dei biglietti parte da 99 euro, con una promozione early bird per chi prenota entro il 7 settembre 2025. I biglietti sono disponibili tramite la piattaforma Railbook, mentre sul sito ufficiale “FS Treni Turistici” si possono consultare tutti i dettagli sui livelli di servizio disponibili.

Questa iniziativa rappresenta un’opportunità ideale non solo per gli amanti della birra, ma anche per chi vuole vivere un viaggio culturale e panoramico. Il percorso attraversa città d’arte, valli alpine e scenari naturali che offrono spettacoli unici, soprattutto in autunno, quando i colori caldi della stagione rendono ancora più suggestivo il tragitto verso la capitale bavarese.