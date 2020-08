Trenitalia e LEGO, nasce il treno di Super Mario

editato in: da

Arriva una buona, simpatica e promettente notizia dal fronte Trenitalia. L’azienda italiana che gestisce il trasporto ferroviario passeggeri ha annunciato una partnership con la LEGO, famosa società che produce giocattoli, e che le vedrà protagoniste nel corso dei prossimi mesi.

Una particolarissima collaborazione che ha dato vita a un treno davvero unico nel suo genere e che unisce l’innovazione dell’ultima avventura LEGO, LEGO Super Mario, a quella del nuovo arrivato della flotta Trenitalia: il treno regionale a doppio piano Rock.

Un progetto che vede anche l’inserimento di tante iniziative utili ad animare gli eventi che segneranno le tappe salienti della rivoluzione in atto nel trasporto regionale. Saranno, quindi, moltissime le sorprese e le attività, tra cui un concorso a premi organizzato dalla stessa Trenitalia in autunno per ricompensare i pendolari che scelgono il peculiare convoglio.

A fischiare sui binari ci sarà, perciò, il Treno Ufficiale LEGO Super Mario che si distingue agli altri per la livrea bianca popolata da una serie di personaggi tratti dal mondo LEGO Super Mario. Infatti, non sarà presente solo l’idraulico baffuto e dal cappello rosso, ci saranno a fargli “compagnia” anche il fedele compagno di avventura Joshi, e gli storici nemici, come i funghetti Goomba.

La presentazione della partnership, inoltre, rientra fra le azioni di Trenitalia per avvicinare sempre di più i treni regionali ai pendolari, alle famiglie e ai giovani. Non a caso questa estate sono a disposizione dei clienti offerte particolarmente allettanti come la promo Junior, grazie alla quale, fino al 27 settembre, su tutti i treni regionali i ragazzi fino a 15 anni accompagnati dalle proprie famiglie viaggiano gratis.

Infine, l’arrivo in stazione del treno regionale Rock dedicato a LEGO Super Mario è stata l’occasione perfetta per inaugurare anche il nuovo LEGO Store di Roma Termini, il primo negozio LEGO in Europa a trovarsi in una stazione ferroviaria. Il magico punto vendita, nei suoi poco più di 70 metri quadrati, ospiterà tutte le novità dello straordinario mondo LEGO, permettendo a viaggiatori, grandi e più piccoli, di accaparrarsi tutti i nuovi “mattoncini”.

Non resta, perciò, che salire a bordo del treno regionale Rock dedicato a LEGO Super Mario e partire per questa speciale avventura di viaggio alla scoperta del nuovo universo LEGO.