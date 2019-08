I treni della Gran Bretagna escono dall’Interrail

editato in: da

La notizia non piacerà a molti: dal 2020 stop ai viaggi in treno per migliaia di under 30 e per gli amanti dei viaggi su rotaie.

Le ferrovie made in Britain non faranno più parte del sistema Interrail, il biglietto che permetteva di muoversi liberamente sui treni della maggior parte dei paesi europei pagando una cifra forfettaria.

Corre però sul filo delle dichiarazioni “botta e risposta”, la disquisizione tra il Rail Delivery Group (Rdg), che rappresenta le compagnie ferroviarie britanniche e l’Eurail, la società che gestisce il sistema. La prima attacca la sua dirimpettaia di averli buttati fuori nonostante la decisione di proseguire a rimanere nel gruppo, mentre la seconda contrattacca rispondendo che se ne sono voluti andare da soli.

Sembra quindi che la Brexit non c’entri nulla in questa notizia: il Regno Unito è parte di Interrail dal 1973, lo stesso anno in cui è entrato a far parte dell’Unione Europea, quindi si parla di accordo tra le aziende e non di scelta politica comunitaria.

I biglietti acquistati entro il 31 dicembre 2019, in ogni caso, saranno validi fino alla loro naturale scadenza, anche per il Regno Unito.

Interrail è il passaporto per esplorare l’Europa: grazie a un unico pass, è sempre stato possibile salire su numerosi treni europei senza necessità di fare più biglietti. Tra tutte le mete circostanti all’Italia, la Gran Bretagna è una di quelle maggiormente richieste e visitate.

Con l’Interrail Gran Bretagna Pass si può accedere alle diverse attrazioni in Inghilterra, Galles e Scozia, con la disponibilità che varia dai 3 agli 8 giorni di viaggio nell’arco di 1 mese. Con meno di 28 anni si può usufruire dell’opportunità di acquistare un pass dedicato ai giovani, scontato, e -cosa non da poco- si può ricevere in omaggio un braccialetto Interrail e un pacchetto di viaggio gratis.

Sono soprattutto i giovani ad aver usufruito di questa possibilità fino ad ora: musei, vita notturna, luoghi legati alla musica hanno fatto dell’Interrail una vera e propria opportunità di viaggio low cost.

Dall’uscita ufficiale del circuito europeo, per i passeggeri internazionali sarà disponibile un nuovo pass chiamato BritRail, ovviamente limitato al solo territorio nazionale.