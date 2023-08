Visitare il Portogallo in treno ora è più conveniente che mai

Adesso, è possibile visitare queste località in modo del tutto illimitato. Grazie al nuovo pass ferroviario mensile , al costo di 49 euro, puoi viaggiare liberamente su tutti i treni regionali . Un’opportunità per esplorare tutte le meraviglie e immergersi completamente nella bellezza di questo Paese.

Se sei alla ricerca di una meta affascinante e intrisa di storia, allora il Portogallo potrebbe essere la scelta perfetta per te. Con la sua posizione privilegiata sulla Costa Atlantica e una cultura unica che mescola influenze europee, africane e orientali, è una destinazione ricca di attrazioni da scoprire .

Viaggiare senza limiti con il National Rail Pass

Esplorare il Portogallo non è mai stato così facile e conveniente. Avrai la completa libertà di spostarti ovunque desideri e pianificare il tuo itinerario come preferisci, senza preoccupazioni.

La proposta si unisce ad altre iniziative simili già presenti in Europa, come il Renfe Rail Pass spagnolo, il pass francese e le varie opzioni offerte dal network Eurail-Interrail. Questa opportunità offre un modo comodo e alternativo per esplorare il continente e sperimentare nuove culture.

Per ottenere il nuovo pass ferroviario, i viaggiatori devono prima richiedere una carta CP presso gli uffici dell'azienda ferroviaria. Sarà necessario presentare la propria carta d'identità, una fototessera e compilare un modulo specifico. Il costo della carta CP è di 6 euro. Una volta ottenuta, i viaggiatori potranno acquistare il titolo mensile e godere della libertà di esplorare tutto il Portogallo, scoprendo le meraviglie del Paese senza alcuna restrizione.

Il pass dovrà essere caricato sul sistema e sarà valido fino alla fine del mese. È possibile acquistarlo a partire dal 21 del mese precedente fino al 20 di quello in cui si desidera utilizzarlo. Al momento, sembra che non sia ancora disponibile la possibilità di attivare il pass tramite canali digitali, come app o altri mezzi online.

È importante tenere presente che il biglietto mensile non è cumulabile con altre agevolazioni o sconti. Questo significa che non è possibile utilizzarlo insieme ad altri tipi di biglietti ridotti o promozioni. Inoltre, il pass è valido esclusivamente per il servizio regionale e non comprende i viaggi sui treni interregionali e urbani.

Alla scoperta delle imperdibili meraviglie del Portogallo

Una volta attivato, l'utilizzo del pass è piuttosto semplice. Basterà salire a bordo di qualsiasi treno regionale per iniziare il proprio viaggio.

La rete ferroviaria regionale è particolarmente sviluppata nel centro-nord del Paese, garantendo una copertura completa. Tuttavia, al Sud, i collegamenti sono limitati e si estendono soltanto da Lagos a Vila Real de Santo António, seguendo la bellissima costa dell'Algarve.

Se desideri esplorare le bellissime località balneari del sud del Portogallo, come Tunes, Albufeira, Loulé o Faro, sarà necessario prendere un treno veloce come l'Alfa Pendular o l'Intercity. Questi treni collegano le principali città e destinazioni turistiche nazionali in modo rapido ed efficiente. Una volta raggiunta la stazione, si può riprendere la linea regionale verso la località balneare desiderata.

È possibile ottenere informazioni dettagliate sulle coincidenze e gli orari dei treni presso gli uffici delle ferrovie o consultando il sito ufficiale dell'azienda ferroviaria portoghese.