Transavia, si vola in tutta Europa a partire da 25 euro

Si avvicina uno dei momenti più “difficili” dell’anno: le feste di Natale sono ormai un ricordo e l’estate è ancora lontanissima. Non a caso, lunedì 20 gennaio si festeggia il Blue Monday. E cosa c’è di meglio che concedersi qualche giorno di vacanza quando si è giù di morale?

Transavia ha deciso di lanciare la sua promozione straordinaria proprio in questo periodo, per regalare un sorriso ai suoi passeggeri. Prenotando nelle prossime ore potrete trovare biglietti a prezzi imbattibili, a partire da appena 25 euro (sola andata), per volare verso tutte le mete del network europeo. La compagnia aerea low cost offre un’ampia scelta di destinazioni stupende, non dovrete far altro che immaginare il vostro viaggio e iniziare a preparare le valigie.

Qualche esempio? Con Transavia potete volare da Verona ad Amsterdam a partire da 29 euro, concedendovi così una splendida vacanza in una delle più affascinanti capitali europee. La città olandese è la meta perfetta per chi desidera un viaggio spensierato, alla ricerca del divertimento e dell’avventura. Ma è anche un luogo stupendo da visitare con la famiglia, viste le tantissime attrazioni disponibili per i più piccoli.

Anche Rotterdam è una bellissima meta da visitare, se non volete puntare sulla più “tradizionale” Amsterdam. Ricca di splendidi esempi di architettura moderna, la città nasconde anche un cuore più antico che ci riporta indietro nel tempo. Se partite da Roma Fiumicino, potete trovare biglietti in vendita da 39 euro. È dunque il momento giusto per optare per una destinazione diversa dal solito.

Amate Parigi e volete approfittare dell’occasione per un weekend alla scoperta di quella che è la più classica meta romantica in Europa? Partendo da Bari potete acquistare biglietti a prezzi che vanno da 34 euro. La città francese accoglie centinaia di meraviglie, tra edifici storici e monumenti affascinanti, tra interessanti musei e pittoreschi quartieri. E non c’è nulla di più romantico che non regalarsi un giro sul bateau-mouche per ammirare Parigi da un punto di vista diverso, dalle placide acque della Senna.

Lione, infine, è una città dai mille volti: antico e moderno si mescolano senza soluzione di continuità, regalando ai turisti emozioni indimenticabili. Da Catania, potete volare verso questa splendida cittadina francese a partire da 34 euro. Siete riusciti a scegliere la vostra prossima destinazione? Per avere ulteriori informazioni, non vi resta che collegarvi al sito ufficiale di Transavia e iniziare già a volare con la mente.