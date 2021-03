Questa molletta gigante diventerà la più grande opera d’arte mai creata

editato in: da

No, non è un effetto ottico. Quella che vedete in foto è una gigantesca molletta che si prepara a svettare nel cielo di Dubai e a cambiare, per sempre, il suo già celebre skyline. E badate bene perché non si tratta dell’ennesima torre della città degli Emirati Arabi Uniti, no. La Clothespin Tower, questo il suo nome, è destinata a diventare la più grande opera d’arte mai creata al mondo.

A trasformare in una torre, l’iconica molletta dell’artista Zygo, elemento ricorrente in tutta la sua opera, ci ha pensato l’imprenditore leader del settore Jacob Shpigel che, attraverso un progetto artistico e realistico, metterà a disposizione di Zygo tutti gli strumenti per la realizzazione.

Con l’unione delle loro idee innovative e la collaborazione di un team professionale e qualificato, la torre artistica di 350 metri che sfiorerà il cielo di Dubai sarà l’apice dell’intera serie di mollette dell’artista.

Ma non chiamatela solo “molletta”. Dietro all’iconico design che ci ricorda, inevitabilmente, un oggetto di quotidiana utilità, si nasconde un messaggio di speranza e amore eterno tra due anime che scelgono, proprio in quella forma, di unirsi per sempre. Le due parti del soggetto, infatti, rappresentano due metà complementari che si fondono e si trasformano in molletta da bucato.

L’obiettivo di Zygo, del resto, è proprio questo, trasformare quel semplice oggetto nel simbolo delle emozioni umane. “Se creo dal cuore, quasi tutto funziona; Se dalla testa, quasi niente.”, con queste parole, che si leggono sul sito ufficiale del progetto, l’artista introduce la sua torre.

A Dubai, quindi, sta per nascere un edificio vivente di 50 piani con un design altamente innovativo e avanguardista.

Tra le prime indiscrezioni emerse rispetto alla destinazione dei grandi spazi interni della torre, sembra proprio che Clothespin Tower ospiterà anche un albergo di 3200 metri quadrati le cui camere saranno progettata da artisti di tutto il mondo.

Ma non è finita qui, l’obiettivo è quello di ricreare degli spazi interni adibiti a gallerie d’arte e boutique di lusso e metropolitane. Mentre il progetto è ancora work in progress, l’ispirazione e il design procedono a pari passo senza alcun limite.