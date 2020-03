A Tokyo apre il parco in miniatura più grande del mondo

editato in: da

Il 2020 è un anno importantissimo per Tokyo che ospita i Giochi olimpici. Sono tantissime le novità che i turisti troveranno quest’anno in città. Primo fra tutti il parco in miniatura più grande del mondo: Small Worlds Tokyo.

Il parco sarà inaugurato il 25 aprile nella zona di Ariake e, con i suoi 8.000 metri suddivisi su quattro piani, la nuova attrazione promette di lasciare tutti a bocca aperta.

Ciascuna delle sette aree tematiche del parco mette in mostra modellini di persone, veicoli e oggetti in scala 1:80, quindi piccolissimi, riprodotti con un’incredibile precisione e ricchezza di dettagli.

Durante la passeggiata tra le miniature – alcune addirittura più piccole di una monetina da uno yen – i visitatori si sentiranno come Gulliver tra i Lillipuziani, immersi in una realtà microscopica. Particolarmente suggestivi sono i modellini dei veicoli in movimento per le strade di città immaginarie, dove non mancano mini palazzi, mini negozi, mini ponti. Impensabile avere realizzato delle vetture microscopiche dotate di meccanismi così minuscoli.

Tra le tante riproduzioni c’è anche il lancio dallo Space Center di minuscole navicelle spaziali, il tutto accompagnato da effetti sonori estremamente realistici. Per gli appassionati di trasporti, c’è anche ricostruzione miniaturizzata dell’aeroporto internazionale di Kansai.

Small Worlds è un minuscolo mondo con riproduzioni fedeli di ogni tipo, dai personaggi storici del passato e del presente ai quartieri immaginari di “Evangelion” e di “Sailor Moon”, una vera chicca per gli appassionati di manga e anime.

Da non perdere anche la Global Village Area, che unisce elementi fantasy a quelli della narrativa fantascientifica “steampunk”. All’ultimo piano i visitatori potranno poi cimentarsi nella realizzazione un loro mondo in miniatura, un’esperienza che farà impazzire i bambini ma che piacerà sicuramente anche ai grandi.

Il parco tematico sarà visitabile tutto l’anno e, grazie alla vasta area al coperto, sarà un’ottima alternativa dove trascorrere le giornate di pioggia di Tokyo.