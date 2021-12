Tokyo a Natale: la città non è mai stata così bella

Con l’arrivo del Natale i luoghi che da sempre ci affascinano diventano ancora più sorprendenti. Tutto merito delle decorazioni, degli addobbi e delle luci scintillanti che illuminano le città che già brillano da sole. Come Tokyo, per esempio, che in occasione delle feste ha trasformato quei paesaggi notturni che da sempre ci incantano.

Anche con l’impossibilità di un viaggio nell’affollata capitale del Giappone, niente e nessuno ci impedisce di sognare. Le foto diffuse della città abbigliata per le feste, infatti, sembrano delle cartoline di Natale da osservare e incorniciare.

Quando il sole tramonta, infatti, una serie di scorci fiabeschi si palesa agli occhi dei cittadini e dei viaggiatori grazie alle installazioni luminose di Natale. È questo il momento perfetto per lasciarsi incantare da un’atmosfera magica e incantata che si espande per tutta la città.

La zona di Roppongi Hills, nel quartiere Minato, sarà protagonista assoluta della Snow & Blu, la tradizionale pioggia di luci che illumina la camminata di 400 metri su Keyakizaka Avenue, già immagine iconica dei paesaggi d’inverno di Tokyo.

Sulla strada, per l’occasione, vengono installate più di 700.000 luci LED bianche e blu con un occhio di riguardo verso l’ambiente. Le luminarie, infatti sono dotate di certificazione Green Power.

L’itinerario alla scoperta delle meraviglie della città continua sulla West Walk, proprio sotto la Roppongi Hills Mori Tower. È lì che è realizzato un albero di Natale straordinario e inedito ispirato ai bon bon di cioccolato. Da qui, poi, sarà possibile raggiungere il mercatino di Natale ispirato a quello di Stoccarda, giusto alla sua quindicesima edizione.

Vin brulé, pretzel, ghirlandi e accessori di ogni genere, permetteranno a tutte le persone di fare uno shopping magico e fuori dall’ordinario. Gli appassionati della cultura kawaii, invece, potranno toccare con mano questo meraviglioso universo visitando “Mostra Sanrio: 60 anni di cultura kawaii in Giappone” che si terrà presso la Mori Tower, fino al 26 dicembre.

E poi di nuovo in strada, ad ammirare le splendide istallazioni natalizie nel quartiere Tokyo Midtown. Non solo luminarie: enormi palle di neve altre tre metri fanno da sfondo alle foto più suggestive di sempre, mentre una grande pista di pattinaggio metterà alla prova le abilità di grandi e bambini.