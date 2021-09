A Time Square c’è una ruota panoramica che offre una vista incredibile

editato in: da

Passeggiare per le iconiche strade di New York in questi primi giorni di settembre si configura come un’esperienza unica e inedita. Non solo per l’arrivo dell’autunno che rende affasciante, bellissima e quasi mistica la città che non dorme mai, ma anche perché c’è una nuova attrazione nel cuore della Grande Mela tutta da scoprire.

Stiamo parlando di una ruota panoramica installata nella piazza più famosa di Manhattan, la stessa che permette ai coraggiosi che decidono di fare un giro, di godere di uno dei panorami più suggestivi di tutto il mondo, quello delle luci di New York.

Per ammirarla, e raggiungere così un’altezza superiore ai 30 metri, dobbiamo recarci a Times Square, il più importante incrocio di New York tra Broadway e la Settima Strada, nonché cuore pulsante della Grande Mela. Si tratta di una tappa già obbligata per tutti i viaggiatori che raggiungono New York City, nonché destinazione prediletta dei cittadini.

Soprannominata l’incrocio del mondo, la piazza iconica accoglie più di 50 milioni di visitatori l’anno. E non importa se il traffico e il caos la rendono apparentemente esasperante perché Time Square è da sempre uno dei luoghi più visitati, amati, fotografati e instagrammati al mondo. Nonché protagonista di numerose pellicole cinematografiche.

E oggi, proprio questa piazza, ospita una ruota panoramica di 33,5 metri destinata a far vivere ai passanti un’esperienza unica, ma solo per poco. Quella di New York, infatti, non è un’attrazione permanente: la giostra resterà aperta tutti i giorni da mattina a sera, fino al prossimo 12 settembre.

Non è la prima volta, in realtà, che una ruota panoramica viene eretta temporaneamente in Time Square. La prima, infatti, risale al 1946 in occasione di un evento di beneficenza. La seconda, invece, è stata quella di Toys R Us, chiusa però nel 2015.

Ma il suo fascino è comunque innegabile: posta tra traffico incessante, cartelloni pubblicitari e luci scintillanti che illuminano la strada a ogni ora del giorno, la ruota campeggia al centro della piazza garantendo la suggestiva vista dall’alto su Broadway e i suoi teatri.

Un giro sulla ruota dura 12 minuti, quanto bastano per lasciarsi abbagliare dalla bellezza di New York City. Il costo del biglietto è di 20 dollari, ma c’è anche l’opzione salta fila al prezzo di 35 dollari.