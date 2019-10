Thello, treni low cost per le vacanze di Natale e Capodanno

editato in: da

La compagnia ferroviaria Thello ha lanciato un’offerta per partire quest’inverno verso una meta francese a prezzi low cost.

La compagnia, controllata da Trenitalia, consentirà di trascorrere Natale e Capodanno a Parigi o in alcune delle città più belle della Francia durante le vacanze invernali. Le offerte valgono per i treni notturni che vanno da Venezia a Parigi, e per quelli diurni, che collegano Milano a Marsiglia passando per Nizza.

Trascorrere il Capodanno a Parigi è una delle esperienze più belle che si possano fare. Stappare una bottiglia di Champagne fresco sotto la Tour Eiffel, mentre i fuochi d’artificio illuminano il cielo è un momento indimenticabile. Migliaia, poi, le persone di tutto il mondo che invadono gli Champs Elysées nella notte più lunga dell’anno.

Ma non sono in molti a scegliere di trascorrere a Parigi la notte di Natale. Invece è un’alternativa validissima. Non che ci siano molti meno turisti in giro per la città (del resto, Parigi è la seconda città più visitata al mondo secondo il Global Destination Cities Index 2019), ma sicuramente la magia della festa religiosa si respira nell’aria. Meno alcool, insomma, è più romanticismo. Il treno per Parigi parte ogni sera da Venezia, Padova, Vicenza, Verona, Brescia e Milano e arrivo al mattino in centro città a Parigi Gare de Lyon. I biglietti ferroviari per Parigi, acquistabili online o nelle biglietterie Trenitalia, partono da 29 euro (a persona).

Ma la Francia non è solo Parigi. Per noi italiani è molto più comodo, infatti, raggiungere la Costa Azzurra. Ecco allora che, una volta superato il confine, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Le città dove si ferma il treno sono una più belle e interessanti dell’altra. A partire da Montecarlo – che non è in Francia, ovviamente, ma è la prima tappa del Thello. Inutile dire che, chi cerca un Capodanno indimenticabile, questa è la meta giusta. Durante le festività natalizie il Principato di Monaco si rifà il look: non manca la pista di pattinaggio sul ghiaccio, il mercatino di Natale e la Place du Casino addobbata a tema.

La tappa successiva è Nizza, una splendida città di mare dove, anche d’inverno, splende sempre il sole. Se sognate una fine anno in spiaggia, indossando un abitino sbracciato, qui lo potete fare. Ma potete trascorrere le feste anche ad Antibes, una deliziosa cittadina il cui centro storico merita assolutamente. I biglietti ferroviari per Nizza partono da 15 euro (a persona).

Poi c’è l’elegantissima Cannes: qui si trovano alcuni dei locali notturni più belli della costa e non farete fatica a organizzare l’arrivo dell’Anno Nuovo. Cercate una meta più rilassante? Fermatevi a Saint-Raphaël, una cittadina di mare che d’inverno è molto tranquilla. Qui sicuramente i trovano anche hotel dai prezzi molto interessanti.

Prima di arrivare a destinazione il treno ferma a Tolone, una bellissima città che non sempre viene presa in considerazione anche solo per una breve vacanza. Eppure è così vicina. La città, dai tipici colori pastello, è bellissima e offre moltissime attrazioni: bei viali, musei, torri e persino una montagna, raggiungibile a piedi, in bicicletta o con una comoda teleferica.

E infine Marsiglia, la città dei contrasti, dove ai palazzi Liberty si affiancano gli edifici ultramoderni di quando, nel 2013, la città è stata Capitale europea della cultura. Il pittoresco porto marsigliese (dove assaggiare la tipica “bouillabaisse”), le mura antiche e la basilica di Notre-dame-de-la-Garde che domina la città dall’alto sono alcuni dei simboli di questa città del Sud della Francia da visitare anche d’inverno. Tanto qui è sempre primavera.