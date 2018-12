Nasce The First Roma Dolce, l’hotel dentro una pasticceria

editato in: da

Il risveglio è il momento più bello durante i giorni di vacanze. Immaginare di lasciarsi coccolare dal mix di profumi di caffè e brioche appena sfornate, lanciarsi a capofitto nel buffet dell’hotel riempiendosi più di un tacchino nel giorno del Ringraziamento.

Ma se si potesse trascorrere una intera notte immersi in una totale esperienza sensoriale ed olfattiva? A partire da gennaio 2019 sarà possibile a Roma, grazie alla inaugurazione di “The First Roma Dolce“, l’hotel più gustoso del mondo.

Sito in via del Corso, risulterà un particolare break per le vostre vacanze, alla scoperta di uno dei capitoli più belli e ricchi della storia della Capitale. L’hotel simbolo della Dolce Vita romana è il secondo esperimento del The Pavillions Hotels, i quali avevano già creato una struttura diversa, improntata su una esperienza culturale, il The First Roma Arte, un lussuoso palazzo d’epoca, con un concept volto alla scoperta della straordinaria città, avvolti da un design contemporaneo.

L’Italia, e nemmeno l’Europa, non è nuova ad hotels a tema gastronomico, ma il The First Roma Dolce cerca di porsi in modo innovativo, stravolgendone i canoni tipici. Il percorso sarà, infatti, dedicato totalmente alla pasticceria, offrendo ai propri visitatori la possibilità di scegliere se alloggiare in una delle suites o nelle camere, ugualmente prestigiose, deliziando il proprio palato nel ristorante pasticceria. Praline, dolci, biscotti, English Afternoon Tea: non mancherà nulla per rendere l’esperienza un vero momento indimenticabile.

The First Roma Dolce offrirà un’esperienza decisamente singolare e indimenticabile a turisti provenienti da ogni parte del mondo. Il polinomio creatosi in questa alchimia di sapori, tradizioni e siti di interesse culturale sarà un fortissimo incentivo per chiunque si voglia concedere il lusso di trascorrere delle “Vacanze Romane” dal sapore dolce e fragrante.

Oltre all’esperienza sensoriale ed a quella artistica, alla fine del 2019 si aggiungerà anche il “The First Roma Sensi“, il terzo della linea del gruppo, completando la serie nella città eterna.

Un modo nuovo ed innovativo di approcciarsi alla tipica accoglienza italiana, regalando ai propri avventori una full immersione di esperienze davvero unica. Roma è sempre stata “caput mundi” nell’antichità, ma da oggi, grazie alla visionaria, e geniale, intuizione della cordata The Pavillions Hotels, lo sarà anche nella moderna concezione del turismo.