Il luogo più romantico d’Italia è una terrazza sul mare dove baciarsi

editato in: da

Immersa nei colori, nei profumi e nelle suggestioni della natura garganica, Mattinata è una gemma preziosa nostrana tutta da scoprire. Situata sulla costa meridionale del promontorio del Gargano, è caratterizzata da colline, valli e uliveti, spiagge e grotte dal fascino incantato. E oggi è suo il primato di luogo più romantico d’Italia.

In questo paesino di circa 6,5 mila abitanti, situato nella provincia di Foggia, infatti, il bacio viene celebrato davanti a un panorama mozzafiato. Grazie a un’iniziativa lanciata dall’amministrazione comunale, è nata la terrazza dei baci proprio lì, a un passo dalle acque limpide del Gargano.

“Il bacio è un atto d’amore universale, si dice che può coinvolgere circa 35 muscoli facciali e provocare fino a 120 battiti cardiaci al minuto, perché un bacio è emozione, è affetto, è unione” – si legge sulla pagina Facebook del Comune di Mattinata – “Un gesto così bello al quale abbiamo voluto dedicare una speciale sosta sulla nostra terrazza affacciata sul mare, per invitare i cittadini e i turisti a baciarsi a Mattinata e condividere sui social questo bacio panoramico”.

E in effetti Mattinata, abbarbicata tra colline di Castelluccio e Coppa della Madonna, è il luogo perfetto per far trionfare l’amore. Il paese situato all’interno del Parco Nazionale del Gargano è uno dei più suggestivi di tutto il territorio proprio per quei gradoni naturali e lussureggianti che scendono verso il mare cristallino. Lì dove lo sguardo si perde all’orizzonte.

Ed è proprio in questo luogo, tripudio di storia, bellezza e natura, che è possibile vivere in maniera inedita e unica una delle esperienze più belle di sempre, quella del bacio, tra scorci incredibili e suggestivi

La segnaletica non lascia spazio a fraintendimenti, è questo il posto in cui baciarsi e fotografarsi, volendo. Kiss me here, baciami qui, si legge, in questa area di sosta panoramica dedicata agli innamorati.

“Il pannello non è solo un invito” – scrive l’amministrazione comunale – “ma nel nostro piccolo vuole essere un manifesto di civiltà, di libertà, di inclusione, dove un gesto così semplice, bello, spontaneo e naturale non conosce pregiudizio o discriminazione, perché in fondo baciarsi è solo un atto d’amore”.

L’iniziativa non vuole solo celebrare l’amore, ma anche condividerlo con l’hashtag #BacioaMattinata. Innamorati, ora tocca a voi farci sognare!