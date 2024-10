Ponte dell’Immacolata 2024 all’insegna del benessere: le migliori terme in Italia e in Europa

Ecco dove andare per trascorrere alcuni giorni di relax e coccolare il proprio corpo in alcune strutture termali raffinate e ricche di trattamenti benefici.

Fonte: Getty Images Bagni Széchenyi a Budapest

I ponti sono spesso un’occasione per regalarsi alcuni giorni lontano da casa, in un posto dove è più facile ricaricare le batterie e rilassarsi per poi tornare alla quotidianità con maggiore energia e meno stress. Prima delle vacanze natalizie è possibile approfittare del ponte dell’8 Dicembre per pianificare un viaggio in Italia o in Europa in coppia o con la famiglia.

Anche se per qualcuno potrebbe sembrare troppo presto, molti stanno già pensando a dove andare per il ponte dell’Immacolata 2024. Per chi desidera lasciarsi andare al relax e curare il proprio benessere fisico e mentale, un consiglio adatto potrebbe essere un soggiorno in un centro termale attrezzato ed elegante.

Il Ponte dell’Immacolata alle terme in Italia

In Italia sono numerose le terme ancora attive e al servizio dei visitatori in cerca di relax o di trattamenti in grado di apportare beneficio a diverse patologie. Alcune hanno origini antiche, altre sono più moderne, ma tutte sono strutture di qualità che lavorano a stretto contatto con professionisti, medici specialisti, ed esperti del corpo umano. In questi luoghi è possibile ritrovare un equilibrio psicofisico in pochi giorni, per poi tornare alla vita frenetica di tutti i giorni nella grande città. Di seguito vi consigliamo alcune terme in Italia da provare per il Ponte dell’Immacolata 2024.

Fonte: Getty Images

Terme di Sirmione

Sul Lago di Garda, in Lombardia, si possono trascorrere alcuni giorni di relax e benessere alle Terme Virgilio nella zona di Colombare o alle Terme Catullo nel centro storico di Sirmione. L’acqua di Sirmione, legata all’antica Fonte Bojola, è un’acqua termale sulfurea salsobromoiodica con proprietà terapeutiche straordinarie. I visitatori, pertanto, possono contare su un’esperienza unica, sottoponendosi a trattamenti personalizzati e programmi di cura efficaci e professionali.

Le Terme Virgilio, in particolare, offrono la possibilità di fare visite specialistiche e sottoporsi a cure termali di alto livello per la riabilitazione o prevenzioni di varie patologie. Disponibili anche trattamenti estetici che sfruttano sempre i benefici dell’acqua termale. Le Terme di Catullo invece offrono il centro Aquaria Thermal SPA, ovvero 10.000 mq dedicati al benessere in un’atmosfera rilassante e raffinata. Idromassaggi, piscine termali, il parco con un panorama suggestivo sul Lago di Garda, saune, percorsi relax e tanto altro a disposizione dell’ospite.

Terme di Montegrotto

A Montegrotto, in provincia di Padova, l’Hotel Terme Millepini mette a disposizione dei clienti circa 1000 mq di SPA Termale dove rilassarsi in coppia o con tutta la famiglia. Ci si può sottoporre ad alcune cure termali, trarre beneficio fisico e mentale con tecniche professionali come la fangoterapia, la balneoterapia, massaggi, in un ambiente naturale e armonioso. La preziosa acqua salso bromo iodica del bacino euganeo è il punto di forza di queste terme che per il ponte dell’immacolata prevedono una ricca offerta che comprende tra le varie cose l’uso di tre piscine termali, la biosauna, la cascata verticale, la Grotta Termale Ninfea e tanti trattamenti benessere come un massaggio antistress, la riflessologia plantare e una inalazione con acqua termale.

Terme di Saturnia

La leggenda narra che Saturno, il dio dell’agricoltura e della civiltà, avesse scagliato i fulmini sulla Terra per il comportamento irresponsabile e violento degli umani formando il cratere dal quale fuoriescono ancora oggi le acque termali della zona. Saturnia, una frazione del comune di Manciano, in provincia di Grosseto, vanta falde con acque termali ricche di calcio, magnesio e zolfo con temperatura costante di 37 gradi. Le acque di Saturnia hanno effetti miorilassanti e antinfiammatori, offendo benedici ai muscoli, alle articolazioni e aiutano la circolazione sanguigna.

Fonte: Getty Images

Terme di Bormio

Nei pressi della chiesa di San Vitale a Bormio è stata ritrovata una stele etrusca raffigurante una divinità delle acque. Questa scoperta, unita alle numerose citazioni delle acque calde Bormiesi nell’opera di Plinio il Vecchio Natualis Historia, sottolinea il legame speciale di questo luogo con l’acqua. Le acque termali di Bormio offrono una serie di benefici terapeutici molto importanti, come la prevenzione di malattie respiratorie come sinusiti, laringiti, tracheiti e bronchiti, e per alcune malattie della pelle o affezioni della sfera genitale. Inoltre l’acqua termale di queste parti si può anche bere e ha un’azione officinale sull’apparato digerente. Bormio Terme, QC Terme Bagni Vecchi e QC Terme Bagni Nuovi sono le tre strutture disponibili per un ponte dell’immacolata all’insegna del benessere e del relax.

Terme di Montecatini

Le sorgenti di Montecatini Terme sono famose fin dall’epoca dell’antica Roma. Il centro termale ai piedi di un antico castello, oggi Montecatini Alto, è diventato un punto di riferimento del luogo grazie al Granduca Leopoldo. Oggi si può vivere uno stile Belle Epoque nei locali come la Locanda Maggiore, il Caffè delle Terme, i portici Gambrinus e gli stabilimenti termali ricchi di affreschi e decorazioni Liberty.

Per usufruire dei vari trattamenti e cure termali oggi sono aperte le Terme Tettuccio per la terapia idroponica, mentre alle Terme Redi è possibile fare la balneoterapia, la terapia inalatoria, la fisioterapia e fangoterapia. Le acque di Montecatini vengono dalle fonti Rinfresco, Tettuccio, Regina e Leopoldina sgorgando nel sottosuolo ad alte temperature. Sono acque termali salso-solfato-bicarbonato-sodiche e vengono utilizzate per malattie del metabolismo, gastrico e intestinali, patologie del fegato o biliari.

Terme di Tivoli

Le Acque Albume sono le terme di Tivoli, in provincia di Roma. Queste sono note per le acque sulfuree, apprezzate fin dall’antichità per le proprietà curative e rigeneranti. Qui è possibile godersi momenti di relax con un bagno termale in una vasca a temperatura controllata con oli essenziali, oppure sottoporsi a un trattamento di fangoterapia per alleviare dolore muscolare o ridurre infiammazioni. Inoltre si può provare un massaggi termale con l’acqua per sciogliere le tensioni muscolari o le inalazioni di vapori termali per curare problemi respiratori. Ci si può anche semplicemente riposare con sauna, bagno turco, doccia emozionale e idromassaggio.

Il Ponte dell’Immacolata alle terme in Europa

In Europa ci sono diverse terme che vale la pena visitare. Se volete approfittare del Ponte dell’Immacolata per unire una visita culturale a momenti di relax, potete scegliere una meta europea nuova. Così, dopo essersi rilassati e aver beneficiato di trattamenti e acque curative, potete esplorare una città o un paesaggio ricco di storia, cultura e attività.

Bagni termali di Bath

Nel Regno Unito si può approfittare dei bagni termali di Bath che già i celti usavano diecimila anni prima dei romani. Bath, una cittadina caratteristica nella contea del Somerset, è patrimonio dell’UNESCO e le terme sono organizzati come una Spa completa con tanti servizi per il benessere come una piscina con vista sul centro storico e acque ricche di calcio fino a 46 gradi. L’acqua scorre nelle profondità della zona ricche di calcare per poi risalire in superficie per riscaldarsi, attraversando il fiume Avon.

Bagni Széchenyi

In Ungheria si può scegliere di passare il Ponte dell’Immacolata in queste terme di Budapest molto rinomate. La struttura costruita nel 1881 dal conte István Széchenyi è cresciuta piano piano fino a diventare uno dei più grandi centri termali d’Europa dal 1913 in poi. Lo stile architettonico neo barocco lo rende suggestivo e affascinante ma anche sfarzoso e di lusso. Qui è possibile utilizzare piscine interne ed esterne con l’acqua tra i 27 e i 38 gradi, vasche idromassaggio, sauna, bagno turco, e l’acqua ricca di solfati, calcio, magnesio e bicarbonati vari conferisce proprietà benefiche per rilassamento muscolare e la rigenerazione della pelle.

Bláa Lónið (Laguna Blu)

Nel mezzo della penisola di Reykjanes, in Islanda, la Laguna Blu è una piscina termale all’aperto nei presso del vulcano Svartsengi che fornisce elettricità e acqua calda ai centri urbani vicini. L’acqua che scorre nel sottosuolo è vicina ai flussi di lava e quindi ricca di silice e sali minerali che portano benefici su persone affette da psoriasi. La temperatura costante dell’acqua è di 39 gradi e funghi e batteri non la contaminano, lasciandole un colore azzurro-blu che incanta. I visitatori possono rilassarsi con la sauna, cascate massaggianti e vari trattamenti propri di una Spa di lusso. Dalla capitale Reykjavik bastano 40 minuti in auto per raggiungere queste terme tra le più belle d’Europa e del mondo.

Terme di Pammukkale

In Turchia Pammukkale significa “castello di cotone” e queste terme presentano infatti piscine bianche che offrono ai visitatori uno spettacolo unico. Al tramonto le luci regalano un paesaggio incantevole e le acque termali sulle superfici marmoree giocano con riflessi e ombre invitando a passeggiare a piedi nudi godendo dell’atmosfera magica. Le terme naturali di Pammukkale si trovano precisamente nella Turchia sud-occidentale nella provincia di Denizli (Cappadocia).

Terme di Vals

Sulle Alpi svizzere si possono trascorrere alcuni giorni alle Terme di Vals, una struttura minimalista e raffinata costruita dall’architetto Peter Zumthor. Sono state utilizzare ben 60.000 pietre di quarzite locale e le acque termali a 30 gradi sgorgano nella Valle di Vals con minerali che le rendono ricche di benefici per l’uomo. Questo centro termale in Svizzera è una meta turistica sia per il benessere e il relax, sia per il fascino architettonico degli spazi.