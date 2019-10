Ora puoi diventare proprietario di un’isola in Svezia

editato in: da

Che la Svezia sia un vero e proprio paradiso in terra, questo è certo. Da oggi però una piccola parte di questo meraviglioso territorio può diventare vostro. È stata infatti messa in vendita una piccola isola della Svezia contraddistinta da tramonti spettacolari, cieli stellati e panorami che incantano.

Al prezzo di 13,9 milioni di corone svedesi, circa 1,3 milioni di euro, potrete diventare i proprietari di Gåsharsskäret, una piccola isola poco distante da Stoccolma. La Svezia possiede più di 200mila isole e diventare proprietari di uno di questi lembi di terra circondati dal mare non è poi un’idea così irraggiungibile.

Alcune di queste isole sono davvero molto piccole e sono abitate soltanto da poche famiglie. Basti pensare che soltanto l’arcipelago di Stoccolma ne conta 30mila, tra isole maggiori e piccoli isolotti. E se le isole maggiori ospitano circa 4000 residenti stabili, in quelle più piccole non è raro trovare poche famiglie che le abitano.

Gåsharsskäret è un piccolo avamposto situato a 200 km dell’arcipelago di Stoccolma, messo in vendita a 13,9 milioni di corone svedesi. La piccola isola ospita 5 edifici: una residenza principale, un monolocale, una dépendance, una casetta sulla spiaggia e una sauna.

Le strutture sono sparpagliate su tutta l’isola, la residenza infatti si trova nella parte occidentale di Gåsharsskäret, mentre nell’est si trova un monolocale che affaccia su una vista scenografica e suggestiva. Accanto al piccolo appartamento c’è un edificio in legno che ospita la sauna dove potersi rilassare circondati dalla natura.

Nella parte sud occidentale invece è stata costruita una deliziosa casetta sulla spiaggia dalla quale ammirare l’incontaminato panorama svedese. Ogni struttura è dotata di tutti i moderni confort, a fare da padrone è ovviamente il design scandinavo d’eccellenza.

Essendo l’isola di dimensioni ridotte non è difficile raggiungere gli edifici, anche se collocati in parti diverse sul territorio. Questi infatti sono collegati tra loro da sentieri illuminati e circondati da pontili in legno.

A fare da cornice tutto questo ci sono scogli piatti, prati e spiagge sabbiose. Non mancano poi oche, gabbiani e anatre.

Chi non vorrebbe vivere in questo paradiso privato naturale?