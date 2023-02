C’era una volta una stazione fantasma, è stata trasformata in un hotel

Fonte: iStock Stazione di Canfranc

I viaggi che conduciamo intorno al mondo ci permettono di scoprire e riscoprire meraviglie inesplorate, capolavori firmati da Madre Natura e monumenti artistici e architettonici creati dall’uomo. Ma ci consentono anche di toccare con mano tradizioni e usanze di popoli e culture lontani da noi e di conoscere le storie e le leggende di luoghi abbandonati ma mai dimenticati.

E questo è il caso della storica stazione ferroviaria di Canfranc, un luogo surreale e bellissimo che è rimasto sospeso per anni tra il passato e il futuro ancora da scrivere. Un edificio monumentale che ricorda per forme e lineamenti i prestigiosi palazzi parigini e che si è trasformato contro il suo volere nel custode di storie, incontri e scontri che si sono susseguiti negli anni.

Il destino di questo edificio, però, è stato riscritto. E quella che era ormai una stazione fantasma è stata trasformata in un hotel di lusso.

Una nuova esperienza in Spagna

Ci troviamo in Spagna, lontano dai sentieri più battuti dal turismo di massa, dalla capitale e dalle attrazioni che ogni giorno sono raggiunte da migliaia di viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo. Il nostro viaggio, infatti, ci conduce a Huesca, un comune spagnolo situato nella comunità autonoma dell’Aragona, conosciuto soprattutto per la sede vescovile e per la presenza dell’Universidad de Zaragoza.

È qui che esiste un’antica e storia stazione ferroviaria. Un edificio monumentale e affascinante che è stato crocevia di incontri e di scontri che si sono susseguiti negli anni. Inaugurata nel 1928, e dichiarata Bene di Interesse Culturale nel 2002, la Stazione Internazionale di Canfranc vanta un passato glorioso essendo stata uno dei complessi ferroviari più importanti in Europa nel XX secolo.

Nel 1970, però, l’esercizio ferroviario venne chiuso a causa di un incidente che danneggiò un viadotto. Fu allora che quel glorioso edificio si trasformò in un luogo fantasma, un posto dove i corridoi e i piazzali silenziosi non facevano altro che ricordare con nostalgia la vita pulsante degli anni precedenti. Che ne sarebbe stato, da quel momento in poi, di Canfranc?

Il futuro della stazione fantasma, dopo anni di attese e aspettative, è stato riscritto dal Barceló Hotel Group che dopo una lunga ristrutturazione ha creato il Canfranc Estación, un Royal Hideaway Hotel già premiato come uno dei migliori progetti di sostenibilità alberghiera.

Fonte: Barceló Hotels & Resorts

La storica stazione di Canfranc è ora un hotel di lusso

Dopo cinquant’anni dalla sua chiusura, a causa di un deragliamento, la storica stazione di Canfranc sta per rinascere, e sarà ancora più bella. Soprannominata il “Titanic delle montagne”, per lo stato d’abbandono in cui era stata lasciata, adesso la stazione è diventata un hotel di lusso a 5 stelle, mantenendo però lo stesso fascino e la suggestione del passato.

L’obiettivo di questa grandiosa struttura ricettiva è proprio quello di preservare e valorizzare un pezzo del patrimonio culturale del Paese, ma anche di attirare il turismo nell’intera regione.

Con 104 camere, e un design che si ispira agli anni 20′, il Canfranc Estación si prepara a diventare uno degli alloggi più straordinari di sempre. Gli interni, dicevamo, sono stati pensanti con l’obiettivo di rievocare l’eleganza estetica delle vecchie stazioni e dei lussuosi treni del secolo scorso, attraverso colori, elementi tessili e complementi d’arredo.

All’interno dell’hotel di lusso, inoltre, sono presenti due carrozze del secolo scorso, completamente ristrutturate, che oggi ospitano i due ristoranti della struttura. Completano l’offerta anche una Spa e una biblioteca. La storica hall della stazione, invece, è stata trasformata nella reception dell’hotel.