Sta per salpare la nave da crociera più green

Sarà la nave più ecologicamente avanzata quella che salperà nel 2023 e che è attualmente in costruzione nei Chantiers de l’Atlantique, in Francia. La MSC Euribia sarà anche la seconda nave della flotta alimentata a GNL (gas naturale liquefatto, il carburante fossile più pulito al mondo) dopo la World Europa, che invece salperà quest’anno.

Prende il nome da quello dall’antica Dea greca della padronanza dei mari, Eurybia.

Uno scafo di design

La nave avrà una silhouette molto diversa rispetto alle sue sorelle della Classe Meraviglia-Plus. Lo scafo sarà infatti decorato da un’opera d’arte progettata per diventare il simbolo dell’impegno della compagnia di navigazione verso il mare.

MSC ha indetto tempo fa un concorso di design internazionale attraverso Talent House al fine di creare un’opera d’arte unica per lo scafo della nave, ispirata al mare e al suo ecosistema marino. Il vincitore è l’artista tedesco Alex Flaemig. Il suo progetto #SaveTheSea e il suo design rappresenteranno il mondo sottomarino.

La nave del divertimento

Tanti gli intrattenimenti a bordo della nave. Cinque piscine, tra cui una estesa con tetto retrattile e un acquapark di mille metri quadrati. La Main Pool, di 1.700 metri quadrati e circa 10 mq di spazio pubblico per ospite, è una delle piscine più grandi che si possano trovare in mare.

Gli ospiti potranno scegliere tra dieci ristoranti e 21 bar, compresi alcuni ristoranti speciali. Ci sarà un teatro da 945 posti e lo splendido Carousel Lounge a poppa della nave.

A bordo anche un lungomare mediterraneo di 112 metri fiancheggiato da boutique, bar e ristorante e sormontato da uno schermo a LED che proietteranno animazioni di giorno e di notte.

La lussuosa MSC Aurea Spa offrirà una gamma completa di trattamenti e un’area termale con sauna, bagno turco e idromassaggio. Ci sarà anche una modernissima palestra Technogym.

Anche i bambini avranno spazi a loro dedicati. Come le aree di gioco LEGO e un baby club Chicco.

Per gli ospiti che sceglieranno di viaggiare nell’esclusivo Yacht Club, troveranno diverse migliorie con eleganti strutture e alloggi privati, tra cui una lounge panoramica, un ristorante gourmet, una piscina privata e un ponte solarium. In più, il servizio di maggiordomo 24 ore su 24.

Le crociere della Euribia

La nave trascorrerà la stagione inaugurale nel Nord Europa, partendo dal porto tedesco di Kiel, offrendo agli ospiti una varietà di incredibili destinazioni da scoprire. La nave farà itinerari di sette notti tra i fiordi norvegesi, con partenze settimanali dalla Germania, toccando numerose destinazioni tra cui Copenhagen, in Danimarca, Hellesylt, in Norvegia per il fiordo Geirangerfjord, così come Alesund e Flaam, anch’esse in Norvegia.