Le luci si sono accese su Lille: è iniziata la magia

Fonte: iStock Lille, la cattedrale di Notre-Dame-de-la-Treille si trasforma con le luci

Lo spettacolo delle luci che incanta e rende ancora più magici luoghi che – già da soli – levano il fiato quando li si visita: per una magia, che resterà per sempre nel cuore e nella mente tra i ricordi più belli e preziosi, arriviamo nll’Alta Francia, a Lille, dove la cattedrale di Notre-Dame-de-la-Treille si accende di colori.

E qui facciamo un viaggio a ritroso nel tempo, alla scoperta dell’anima e della bellezza di questo luogo grazie a un’esperienza immersiva che non ha eguali. Il tempo, però, è limitato e se si vuole raggiungere questa bellissima e affascinante città nel nord della Franci si deve fare in fretta, ma ne varrà la pena perché musica dal vivo, storia e architettura si mescolano per rivelare uno spettacolo unico.

Benvenuti a Lille: aprite gli occhi e godetevi il viaggio grazie a Luminiscence.

A Lille, dove le luci accendono la cattedrale

La magia ha inizio e prende forma in un luogo che, già a solo, è uno scrigno prezioso: siamo in Francia, a Lille, nella cattedrale di Notre-Dame-de-la-Treille dove uno spettacolo di video mapping accoglie i visitatori. Si tratta di Luminiscence che coniuga il fascino delle luci, con la musica dal vivo, per un viaggio attraverso la storia e attraverso le emozioni di chi partecipa a questi eventi immersivi.

Lo sguardo resta puntato su tanta bellezza, mentre musica e voce aiutano a rivivere la storia di questo edificio religioso e anche della città, in uno spettacolo suddiviso in atti che porta a fare un viaggio nel tempo, approfondendo e riflettendo.

Inoltre, fino alla fine del mese di ottobre 2024, è prevista la presenza di un’orchestra dal vivo ogni venerdì e sabato che regalerà un’immersione sonora incredibile, grazie anche a un sistema tridimensionale che permetterà alle note di raggiungere ogni punto della cattedrale.

Questo spettacolo, inoltre, aveva già interessato due altre città riscuotendo tantissimo successo: Bordeaux e Parigi. E, a quanto pare, questa esperienza immersiva dovrebbe essere stata prorogata fino al 4 gennaio 2025: è il momento di programmare una vacanza alla scoperta di questa città meravigliosa e dei suoi tanti tesori, come la sua splendida cattedrale neogotica.

La cattedrale Notre-Dame-de-la-Treille

La storia della cattedrale di Notre-Dame-de-la-Treille è piuttosto recente; infatti, il progetto di realizzarla ha preso vita nel 1853 ed è stato portato avanti della borghesia cittadina di Lille, che proprio per innalzare l’edificio religioso ha acquistato il terreno su cui poi è stato successivamente edificato.

Nel corso del tempo i lavori hanno dovuto fare i conti con molte interruzioni e difficoltà, tanto che la conclusione della navata è databile nel 1947, mentre è a partire dal 1963 che sono state installate le vetrate. Lo stile dell’edificio è neogotico, ma la facciata si discosta un po’ ed è stata realizzata a partire dal 1990. I lavori sono stati conclusi nel 1999.

E lo spettacolo immersivo che va in scena al suo interno ha anche un obiettivo molto importante per la conservazione di questo edificio: infatti parte del ricavato verrà utilizzato per il restauro del Tesoro della Cattedrale, che in seguito ai recenti restauri della cripta neogotica, verrà conservato proprio lì.

Lille, città delle luci

Non è la prima volta che Lille diventa teatro di spettacolari giochi di luce: è accaduto infatti in diverse occasioni, in quanto tappa di un vero e proprio show che la trasforma ancora di più in un’opera d’arte a cielo aperto. È stato – ad esempio – in occasione della quinta edizione del Video Mapping Festival, quando luoghi iconici come l’Opéra de Lille, la stazione ferroviaria o il Théâtre du Nord in Place du Général de Gaulle si sono colorati di giochi di luce e immagini.

E, l’iniziativa è tornata anche nel 2024 con la settima edizione: l’inaugurazione è avvenuta proprio nella splendida città dell’Alta Francia. Una magia di luci e colori che hanno reso questo luogo ancora più spettacolare.

Lille, cosa vedere

Uno scrigno di tesori da svelare: Lille è una città che vale la pena visitare e non solo perché la magia delle luci la trasforma mostrandocela come uno scenografico palcoscenico di emozioni.

In un ideale viaggio alla scoperta delle sue tante bellezze vi sono alcuni luoghi che non si possono tralasciare. Come la Place du Général de Gaulle con le sue architetture affascinanti e – tra queste – fermarsi ad ammirare la Vieille Bourse, ovvero la vecchia borsa databile 1652. E ancora si deve fare una passeggiata attraverso la storia visitando il quartiere Vieux-Lille dove le strade sono acciottolate e si trovano piccoli negozi Tappa obbligata anche il Palais des Beaux-Arts, questo bellissimo edificio si trova in Place de la République ed è uno scrigno di tesori incredibili, infatti ospita al suo interno una delle collezioni più grandi di tutta la Francia e in cui ammirare opere di artisti come Tintoretto, van Dyck, Manet, Monet, Picasso e molti altri. Nelle tappe di un viaggio a Lille si deve inserire anche la fortezza la Citadelle, realizzata tra il 1667 e il 1670. E, ovviamente, la meravigliosa cattedrale Notre-Dame-de-la-Treille.