Pianeti, stelle e meteoriti: ecco lo spettacolo visibile nel cielo di novembre

editato in: da

Sarà un novembre davvero spettacolare quello che ci attende; ancora una volta, infatti, stelle e pianeti danzeranno mettendo in scena uno show strabiliante da ammirare con gli occhi all’insù. Del resto è risaputo che il cielo d’autunno è tra i più magici e suggestivi di tutto l’anno.

Protagonisti di questi nuovi spettacoli in arrivo saranno ancora una volta i pianeti. Già a ottobre Marte ci aveva tenuto compagnia aggiudicandosi il primato di astro più luminoso dopo il Sole, la Luna e Venere ma a quanto pare lo splendido luccichio che contraddistingue il pianeta persisterà ancora in questo mese.

Puntate gli occhi al cielo a est, quando il sole tramonta, per poter ammirare lo spettacolo. Se poi avete a disposizione un telescopio sfruttatelo per osservare da vicino i meravigliosi e percettibili movimenti del pianeta.

Giove e Saturno, invece, sembra proprio non riescano a stare lontani tra loro; è in questo mese, infatti, che i due pianeti si avvicineranno sempre di più per un primo contatto il 30 del mese, e per abbracciarsi poi nell’incredibile congiunzione prevista per il 21 dicembre del 2020.

Gli altri pianeti, invece, continueranno a fare il loro corso ma senza nascondersi; ancora una volta vi invitiamo a volgere lo sguardo verso il cielo dopo il tramonto del Sole per ammirarli tutti, tranne Venere che è in fase di allontanamento.

Il cielo di novembre offre ancora una volta la possibilità di sognare a occhi aperti. Ci sarà anche un’eclissi lunare di penombra il 30 del mese che però non sarà visibile dall’Italia. Ma non c’è da preoccuparsi, perché le stelle contribuiranno a rendere lo spettacolo sopra i nostri occhi ancora più bello.

La Via Lattea estiva, infatti, è ancora visibile ad ovest nelle prime ore dopo il tramonto, mentre quella autunnale, che vede protagonista la più luminosa delle stelle, Cassiopea, culmina in prima serata. Nelle settimane centrali del mese splenderà, in cielo, il meraviglioso cumulo di stelle delle Pleiadi, accompagnato a ovest dal grande ammasso d’Ercole che si mostrerà per l’ultima volta prima di sparire per mesi.

Spettacoli, questi, che in base alle condizioni meteo possono essere osservati in maniera chiara a occhio nudo e ancora più approfondita con binocoli e altri strumenti.